«شبکه هنر» ویژه تیرماه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین شماره دو هفته‌نامه خبری تحلیلی «شبکه هنر» با بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با شعر حافظ و استنادات قرآنی موجود در آن آغاز می‌شود و در ادامه با گزارشی از رونمایی کتاب «حدیث انقلاب» شمس آل‌احمد همراه می‌شود.

گزارشی از افتتاحیه دومین هفته فرهنگی سودان در تهران که حوزه هنری آن را برگزار کرد، نیز موضوع گزارش دیگر این شماره است که به این مناسبت پرونده‌ای با همین موضوع منتشر شده است.

گفتگو با علی قربانی مدیر دفتر محافل و جشنواره‌های حوزه هنری نیز بخش دیگری از این نشریه را به خود اختصاص داده که وی در گفتگو با این دو هفته‌نامه در ارتباط با چند و چون برگزاری این برنامه به صحبت نشسته است.

نگاهی به مجموعه «شعر امروز» که در قالب 10 دفتر از سوی انتشارت سوره مهر منتشر شده است عنوان موضوع این شماره از پرونده ادبیات این دو هفته‌نامه است. همچنین پرونده‌ای در رابطه با جشنواره هنری ایران 1404 نیز موضوعی است که در ادامه این پرونده مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهی به انیمیشن «مانی و شهر نقاشی‌های سرگردان» نیز موضوع اصلی بخش انیمیشن این شماره از این دو هفته‌نامه است که در مقالاتی به قلم هامون قاپچی وعلی قلی‌پور به آن پرداخته شده است.

انتشار آلبوم موسیقایی «ضامن آهو» نیز بهانه پرونده این شماره از این مجله است که به قلم محمد حسین سلیمی و رسول فاتحی به بررسی ساختار‌های زیباشناسانه موسیقی مذهبی پرداخته است.

گفتگو با شهریار بحرانی با موضوع تولید آثار ارزشی نیز مهمترین عنوان پرونده سینمایی این شماره از این دو هفته‌نامه فرهنگی را تشکیل می‌دهد که ار ادامه با گفتار‌هایی از محمد حسینی و امیر حسین فردی و شهرزاد عبادی در ارتباط با سینمای ارزشی همراه شده است.

برگزای بیست و یکمین نشست عکاسی انجمن نگاه نیز موضوعی است که پرونده بخش عکس این مجله را به خود اختصاص داده است. گزارش هشتاد و هشتمین نشست حلقه رندان نیز موضوع اصلی پرونده طنز این شماره از این دو هفته‌نامه را تشکیل می‌دهد.

دو هفته‌نامه «شبکه هنر» با سردبیری پارسا سپهری از سوی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می‌شود.