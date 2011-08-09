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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

سه بیمار نیازمند حیات دوباره یافتند

سه بیمار نیازمند حیات دوباره یافتند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کیومرث ابراهیمی با اهدای اعضای بدن خود به سه بیمار نیازمند حیات دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: مرحوم کیومرث ابراهیمی 40 ساله اهل شهر بلداجی بر اثر سانحه تصادف موتور سیکلت دچار مرگ مغزی شده و بر اساس رضایت خانواده در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد تحت عمل جداسازی اعضاء قرار گرفت.

زهرا سیاح افزود: از بدن کیومرث ابراهیمی کلیه ها و کبد جداسازی و جهت پیوند به سه بیمار نیازمند به اصفهان و شیراز ارسال شد.

وی تصریح کرد: تا کنون طی 32 عمل جداسازی اعضاء در شهرکرد بیش از 90 عضو پیوندی جداسازی و با موفقیت به بیماران نیازمند پیوند زده شده است. 
 

کد مطلب 1379077

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