خبرنگاران حلقه ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قره خانی شامگاه دوشنبه در مراسم روز خبرنگار و در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: فعالان عرصه خبر با بیان صادقانه و دلسوزانه مشکلات و معضلات جامعه و انتقال دیدگاه های مردم به مسئولان می توانند در مسیر یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات گام بردارند.

وی ادامه داد: خبرنگار متعهد بایستی از بزرگنمایی و تبدیل ضعف های موجود به چالش خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامی میان خبرنگاران، مردم و مسوولان پیوندی ناگستنی وجود دارد زیرا هدف تمامی اقشار و آحاد جامعه خدمت رسانی و انجام وظیفه است.

به گفته وی تعهد، صداقت، امانتداری، تسلط بر فنون خبرنگاری، هوشیاری، پرهیز از غرض ورزی و شناسایی نیازها و ضرورت ها از جمله مهم ترین ویژگی های یک خبرنگار است که بایستی در رفتار وی متجلی شود.

رئیس شورای اداری شهرستان کلات همچنین از مدیران ادارات خواست ضمن فعال کردن روابط عمومی های ادارات خود، نسبت به پاسخ گویی به سوالات خبرنگاران اهتمام ورزند.

قره خانی در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی به تبیین جایگاه خبرنگاران در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: در آن دوران نیز خبرنگاران پیشتاز میدان رزم بودند و با انعکاس رخدادهای جنگ امر خطیر اطلاع رسانی را به بهترین وجه انجام می دادند.

وی ادامه داد: بسیاری از آنان حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند و با شهادت خویش راه را برای صارمی ها و آوینی ها گشودند.

در پایان این مراسم که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلات برگزار شد از خبرنگاران حاضر در جلسه تقدیر شد.