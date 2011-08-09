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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

انتقاد مک کین از پاکستان/ شرایط قابل تحمل نیست

انتقاد مک کین از پاکستان/ شرایط قابل تحمل نیست

عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با انتقاد از ارتباط سرویس اطلاعاتی پاکستان با گروه های شبه نظامی، ادامه این وضع را قابل تحمل ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور "جان مک کین" درمصاحبه با شبکه خبری ان.بی.سی، با اشاره به اینکه همکاری سرویس اطلاعاتی پاکستان با شبکه‌ های شبه نظامیان حقانی و طالبان همچنان ادامه دارد، گفت : ادامه حضور تروریستها در این کشور موفقیت آمریکا را در مبارزه با تروریسم دشوار کرده است.

مک کین در ادامه افزود : ما باید شناخت درستی از این موضوع داشته باشیم که شرایط حال حاضر پاکستان قابل ادامه نیست.
 
مک کین که در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا رقیب اصلی اوباما بود در ادامه همکاری سرویس اطلاعات جاسوسی پاکستان با گروه‌های شبه نظامی را مشکلی بزرگ در جنگ علیه تروریسم دانست.
 
وی با اشاه به همکاری و ارتباط طالبان و القاعده اظهار داشت: ما همگی می ‌دانیم که طالبان با القاعده همکاری می‌ کند. در نتیجه جای هیچ تردیدی وجود ندارد که ما حضور و نفوذ القاعده را در افغانستان همچنان ملاحظه خواهیم کرد و حتی این احتمال وجود دارد که این گروه شبه نظامی دست به حملاتی علیه آمریکا بزند.
کد مطلب 1379081

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