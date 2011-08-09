افزایش تحرکات انتخاباتی البرادعی در مصر/ دیدار با شیخ الازهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، تحرکات البرادعی که اخیرا با برخی سران احزاب مصر دیدار کرده بود، روز گذشته وارد فاز تازه ای شد.

بر این اساس، البرادعی پس از "عبدالمنعم ابوالفتوح" ، "حمدین صباحی" و "عمرو موسی" که همگی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر هستند، به عنوان چهارمین شخصیت سیاسی مصر به دیدار "احمد الطیب" شیخ الازهر رفت.

تحلیلگران سیاسی تحرکات اخیر البرادعی که طی آن دیدارهای متعددی با جریانهای دینی و سیاسی داشته، آغاز کار وی برای تعامل نزدیک با مردم می دانند

شیخ الازهر در این دیدار با تایید نظرات البرادعی در مسئله احترام به عقاید و بهره گیری از مسائل دینی در امور حیاتی، اظهار داشت: آزادی هدف اساسی شریعت است. ما گفتگو و مشاوره را امری لازم می دانیم و بر حرکت در مسیر دموکراتیک تا رسیدن مردم مصر به اراده و آزادی شان تاکید داریم. مردمی که بتوانند در تعیین قانون اساسی و روش حکومتی نقش آفرین باشند.

در مقابل البرادعی افزود: الازهر باید به قدرت نرم مصر در ارتباط با کشورهای اسلامی تبدیل شود که البته مستقل بودن آن یک ضرورت است. وی با تایید طرح شیخ الازهر در زمینه اصلاحات در مصر افزود: این طرحی کامل و جامع است که جریانهای ملی می توانند از آن در وضع قانون اساسی بهره گیرند.

این در حالی است که البرادعی دوشب پیش در دیدار با جوانان حزب العدل (از احزاب تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب مصر)انتقاداتی را از شرایط کنونی مصر و نبود راهبردی مشخص برای آینده مطرح کرده بود.

وی در آن دیدار با اشاره به شرایط مصر در مرحله انتقالی، سوء مدیریت از سوی طرفهای مختلف و عدم برقراری امنیت از بهره گیری از قانون حالت فوق العاده در مصر در برخورد با ناآرامیها (که از سوی رژیم قبلی نیز مورد استفاده بود) انتقاد کرده بود.

البرادعی انقلاب مصر را عامل کند شدن روند رشد اقتصادی این کشور ندانست و تاکید کرد: عدم وجود راهبرد و دورنمایی شفاف از آینده علت اصلی این مسئله است. البته در این دوران شخصی همچون نخست وزیر می تواند سکان امور را به دست گیرد تا از این وضعیت مبهم خارج شویم.

وی با اشاره به لزوم وضع قانون اساسی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بود: باید در ابتدا اختیارات رئیس جمهور مشخص شود.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر با انتقاد از مشغول بودن توجه اکثر اقشار مصری به محاکمه مبارک تاکید کرد: انقلاب مصر تنها برای محاکمه سران رژیم سابق انجام نشد، بلکه عدالت اجتماعی و تحقق خواسته قشر فقیر جامعه نیز از اهداف آن بود.