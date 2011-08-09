به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در پایان دیدار داماش مقابل استقلال با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند و بازی قابل قبولی ارایه دادند. متاسفانه ما بدشانس بودیم و تیر دروازه مانع گلزنی ما شد و در چند مورد هم واکنش‌های مهدی رحمتی پیروزی را از ما گرفت.

مهدی مهدوی‌کیا با اشاره به اینکه همیشه به سرمربی تیم خود احترام گذاشتم و در مورد تعویضم هیچ گله‌ای ندارم، گفت: من تابع دستورات سرمربی تیم هستم و هر زمان که ایشان بخواهند در ترکیب قرار می‌گیرم و هر زمان که ایشان صلاح بداند بر روی نیمکت خواهم نشست. من سالها در تیم ملی و باشگاه‌های آلمان بازی کرده‌ام و همیشه به سرمربی تیم احترام گذاشتم و بازی در این رده به من یاد داده است که همیشه حرفه‌ای باشم.

وی در ادامه افزود: قطعاً آقای دینورزاده صلاح تیم را می دانسته که دستور تعویض مرا صادر کرده و این مسئله نه حاشیه‌ای به وجود خواهد آورد و نه مشکلی برای من خواهد داشت.

مهدوی کیا در پایان ضمن اظهار تشکر از هواداران استقلال گفت: به جرات می توانم بگویم که هواداران این تیم با تشویق‌های خود من را شرمنده کردند و نشان دادند که به بازیکنان کشورشان احترام گذاشته و رنگ برای آنها مهم نیست من اصلاً چنین انتظاری نداشتم اما هواداران استقلال به من محبت کردند و من هیچوقت این محبت آنان را فراموش نخواهم کرد و برای تمامی آنان آرزوی موفقیت می‌کنم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش گیلان در هفته دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر دوشنبه شب با برتری یک بر صفر استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.