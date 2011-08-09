آخرین اصلاحات دفترچه انتخاب رشته کنکور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون سراسری سال 90 که بر اساس کارنامه اعلام نتایج اولیه، مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می توانند با توجه به اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین ظرفیت‌های جدید برخی از رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال 90، انتخاب رشته خود را انجام دهند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، ظرفیت اعلام شده پذیرش دانشجو در رشته‌های اتاق عمل (کد 1525)، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (کد 1526)، علوم آزمایشگاهی (کد 1527)، هوشبری (کد 1528)، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت (1529)، کاردانی مدارک پزشکی (کد 1531) و کاردانی فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیمسال دوم (بهمن ماه) است.

عنوان گرایش صحیح رشته مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی اراک (کد 1845)، «ساخت و تولید» و ظرفیت پذیرش آن 30 نفر است.

دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده کشاورزی اسدآباد از دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان جدا شده و بطور مستقل نسبت به جذب و پذیرش دانشجو اقدام خواهند کرد و نام صحیح مؤسسه محل تحصیل رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار (کد 1094) در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، دانشکده فنی و مهندسی اسدآباد و نام صحیح مؤسسه محل تحصیل رشته مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی (کد 6232) در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، دانشکده کشاورزی اسدآباد است.

مجموع ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی تغییر یافته در دانشگاه محقق اردبیلی 360 نفر است. رشته‌های تحصیلی که در این دانشگاه تغییر یافته است شامل ادیان و عرفان، زیست شناسی، مهندسی شیمی، روانشناسی بالینی، شیمی کاربردی، زبان و ادبیات فارسی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک در دوره های روزانه و شبانه است.

ظرفیت جدیدی در رشته‌های تحصیلی که از چند گروه آزمایشی دانشجو می‌پذیرند اضافه شده است که شامل رشته مدیریت بازرگانی در مؤسسه غیرانتفاعی المهدی اصفهان، کاردانی حسابداری در مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی واحد کاشمر است.

همچنین در رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز چند کد رشته جدید اضافه شد. بر این اساس مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی در دانشکده فنی و مهندسی اراک، کاردانی علمی کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه، مهندسی مکانیک در دانشگاه جیرفت، کاردانی آمار در مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان نکاء و مؤسسه غیرانتفاعی دانا یاسوج، ریاضیات و کاربردها در مؤسسه غیرانتفاعی عرفان کرمان از دیگر رشته های اضافه شده در این گروه است.

در رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی تغییراتی داده شده است که از آن جمله می توان به اضافه شدن رشته مهندسی کشاورزی-زیست فناوری (بیوتکنولوژی) در دوره های روزانه و شبانه در مجتمع آموزش عالی جهرم اشاره کرد و همچنین رشته کاردانی شیمی آزمایشگاهی نیز در مؤسسه غیرانتفاعی دانا یاسوج و مؤسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان نکاء پذیرش دارد.