وضعیت ایران تا رسیدن به افق 1404/ رتبه 21ایران در تولیدات علمی دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین نادری منش شنبه شب در مراسم تقدیر از جهادگران نمونه با اشاره به ویژگیهای کشور در افق 1404، خاطر نشان کرد: بر اساس سند چشم انداز ایران باید تا افق 1404 رتبه اول را در منطقه به دست آورد چراکه هزاره سوم، هزاره دانش و فناوری است و برای اول شدن در منطقه باید از نظر علمی شاخص باشیم.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تولید و به کارگیری از فناوری را از دیگر ویژگیهای ایران در افق 1404 ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر این باید در اقتصاد رشد پرشتابی داشته باشیم که برای این منظور باید آمادگی لازم برای به کارگیری فناوری در بازار کسب و کار داشته باشیم به این معنا که کسب و کار مبتنی بر فناوری در کشور ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس سند چشم انداز ایران باید از نظر درآمد سرانه و درآمد ملی در منطقه اول باشد، ادامه داد: برای رسیدن به این ویژگیها در زمینه تولید مقالات و شاخصهای علمی نتایج مطلوبی را به دست آوردیم و در حوزه کسب فناوری تلاشهایی در حال انجام است ولی در بخش کسب و کار و ایجاد اشتغال مبتنی بر فناوری دستاوردهای خوبی حاصل نشده است.
نادری منش با اشاره به رشد تولیدات علمی کشور در طول 30 سال، افزود: مقالات منتشر شده بین المللی ایران در طول 30 سال 11 برابر رشد داشته و 15 سال دوم نسبت به 15 سال اول رشد 14 درصدی داشته است.
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