تولد کوه یخی به بزرگی "منهتن" تحت تاثیر سونامی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت ماه ها از وقوع زمین لرزه و در پی آن سونامی عظیمی که سواحل ژاپن را در نوردید و قربانیان و خسارات باورنکردنی از خود به جا گذاشت، عواقب متفاوتی از این رویداد طبیعی به تدریج آشکار می شوند که جدیدترین این عواقب جدا شدن تکه یخی عظیم از یخهای قطب جنوب است.

دانشمندان معمولا زمانی که یک تکه یخی از بدنه اصلی خود جدا شده و وارد آبهای قطبی می شود، مطالعات خود را رو به عقب انجام می دهند تا دلیل اصلی آن را دریابند. سپس نشانه های به دست آورده را مانند پازل در کنار یکدیگر قرار می دهند تا این پدیده را ریشه یابی کنند.

اما در ماه مارچ دانشمندان ناسا توانستند ردپای سونامی ژاپن را تا 12 هزار و 800 کیلومتری در میان اقیانوس آرام و اقیانوسهای جنوبی دنبال کنند تا در نهایت به قطعات یخی برسند که از بدنه اصلی خود در قطب جنوب جدا شده بودند. این قطعات یخی در کنار یکدیگر ابعادی دو برابر شهر منهتن را داشتند.

ارتباط میان کوه های یخی شناور و فعالیتهای لرزه ای از گذشته مطرح بوده است اما ایجاد یک توده یخی شناور معمولا بسیار سریع و غیر قابل پیش بینی است که در اثر به اوج رسیدن فشار وارد شده به بدنه یخی طی دهه ها یا قرنها رخ می دهد. سونامی توهوکوی ژاپن تحت تاثیر زمین لرزه ای چنان قدرتمند رخ داد که محققان دریافتند با دنبال کردن امواج آن می توانند به اولین نشانه های فیزیکی برای اثبات این ارتباط دست پیدا کنند.

18 ساعت پس از وقوع سونامی در توهوکو، امواج این سونامی که اکنون ارتفاع آنها کاهش پیدا کرده بود، با لایه یخی "سالزبرگز"،لایه یخی به ضخامت 79 متر که از منطقه آنتراکتیکا تا نیوزیلند امتداد دارد، برخورد کردند. این صفحه به اندازه ای ضخیم و سنگین است که طی 50 سال گذشته به هیچ وجه حرکت نکرده است، اما امواج سونامی با وجود ارتفاع کمی که داشتند توانستند قطعات بزرگی از یخ را به اندازه منطقه منهتن از بدنه این صفحه جدا کرده و در دریا رها سازند.

دانشمندان با استفاده از تصاویر ماهواره ای توانستند پدیده جدا شدن این توده شناور را در زمان حقیقی مشاهده کنند و از نزدیک شاهد ارتباط مستقیم میان تاثیر سونامی های بزرگ بر روی خلق کوه های شناور یخی باشند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، به گفته دانشمندان ناسا حتما نیازی نیست که سونامی در نزدیکی لایه های یخی رخ دهند، بلکه سونامی هایی در نیمکره ای متفاوت از لایه یخی نیز می تواند بر روی ایجاد توده های شناور یخی تاثیر گذار باشد.