سهم یک سومی مردم از درآمد نفتی در 60 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز در مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید نفت در باشگاه صنعت نفت با بیان اینکه هنوز انجام ماموریتهایی برای تکمیل ملی شدن حلقه های صنعت نفت باقی مانده است، گفت: یک محاسبه ساده نشان می دهد که با وجود ملی شدن صنعت نفت از 60 سال گذشته تا کنون حداکثر سهم مردم از درآمدهای نفتی یک سوم بوده و مابقی این درآمدها توسط سلطه گران غربی غارت شده است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته تا کنون فشارهای سیاسی منجر به ایجاد فاصله ای بین قیمت واقعی نفت با نفتی که در بازار معامله شده، گردیده است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن اینکه قیمت گذاری نفت توسط بنگاه های غربی انجام می شود باید سهم مردم از درآمدهای نفتی پس از ملی شدن صنعت نفت را یک پنجم اعلام کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه در شرایط فعلی در اکثر کشورهای نفت خیز مراحل اکتشاف، استخراج، بازاریابی، ساخت کالا و تجهیزات، فروش نفت و تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی توسط کشورهای غربی انجام می شود، بیان کرد: خارجی ها در سالهای گذشته برای سرمایه گذاری یک تا 2 میلیارد دلاری در صنعت نفت و اجرای یک فاز پارس جنوبی 8 تا 9 سال وقت‌کشی می کردند.

وی با اعلام اینکه سال گذشته برای نخستین بار با واگذاری قرارداد 8 فاز جدید پارس جنوبی به پیمانکاران داخلی یک گام بلند برای ملی شدن صنعت نفت کشور برداشته شده است، تاکید کرد: واگذاری پروژه های نفت و گاز به پیمانکاران داخلی کار بزرگی بوده است که باید با بومی سازی تجهیزات صنعت نفت این کارهای بزرگ ادامه یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون با وجود اعمال سخت ترین تحریمهای به اصطلاح فلج کننده اما به خوبی توانسته ایم صنعت نفت را مدیریت کنیم، تبیین کرد: در همین شرایط تحریم ظرفیت تولید نفت حفظ شده و حتی ظرفیت تولید گاز ایران افزایش یافته است.

احمدی نژاد از فرآوری به منظور ایجاد ارزش افزوده و بازاریابی برای فروش نفت خام به عنوان دو گام اساسی برای ملی شدن کامل صنعت نفت ایران یاد کرد و گفت: هم اکنون بخش عمده ای از ارزش افزوده نفت خام به جیب خارجی ها می رود.

رئیس قوه مجریه با یادآوری اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی توسط ایران به بازارهای جهانی صادر می شود، اظهارداشت: باید فرآوری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده به جای خام فروشی محصولاتی با ارزش افزوده صادر شود اما این به منزله صفر شدن صادرات نفت کشور نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحران اقتصادی در جهان توسط غربی ها به نوعی مدیریت می شود، تاکید کرد: حدس می زنم برخی از قدرتهای غربی با مدیریت بحران اقتصادی به دنبال کسب منافع خود در این بازار آشفته هستند به طوری‌که برخی از بورسهای اصلی جهان توسط استعمارگران غربی مدیریت و شاخصها بالا و پایین می شود.

احمدی نژاد با اشاره به افزایش حجم ذخایر استراتژیک نفت خام در کشورهای مختلف جهان و همچنین وجود نفت فراوان بر روی آبها، تصریح کرد: هم اکنون قیمت گذاری نفت تابع عرضه و تقاضا نبوده و این کشورهای غربی بوده است که با سیاسی کاری برای نفت قیمت تعیین می کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید با ایجاد بورسهای موازی در کشور و تقویت بورس نفت، سلطه غرب در قیمت گذاری نفت شکسته شود، ادامه داد: هم اکنون آمریکا بیش از یکهزار و 600 میلیارد دلار کسری بودجه دارد اما با خلق اعتبارات کاغذی این کسری را به نوعی جبران می کند.

وی از انتشار بیش از 32 هزار میلیارد دلار دارایی های کاغذی توسط آمریکا در سالهای اخیر خبر داد و افزود: هدف از انتشار این اعتبارات کاغذی حفظ سیطره و سلطه دلار در بازار جهانی بوده است.

احمدی نژاد با اعلام اینکه همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ایران در بانکها و بازارهای سرمایه غربی ذخیره شده است، گفت: اکثر این بنگاه ها توسط صهیونیسم و آمریکا مدیریت می شود و خود این کشورها به راحتی وامهای کلان 14 هزار و 500 میلیارد دلاری از بازارهای جهانی می گیرد اما ایران باید برای دریافت یک میلیارد دلار وام کلی منت بکشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه استعمار فرانویی در سطح جهان برای چپاول و غارت ثروت ملتها ایجاد شده است، تاکید کرد: باید با راه اندازی بورس نفت قوی به نوعی سلطه دلار را دور بزنیم و انجام معاملات پایاپای با سایر کشورها به سیطره چندین ساله دلار در بازار جهانی سرمایه پایان بدهیم.

رئیس کابینه دولت دهم با بیان اینکه هم اکنون ایران در فهرست کشورهای بدهکار جهانی در ته خط قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: کل دولت باید برای تعیین قیمت نفت وارد کار شود.

احمدی نژاد در پایان با اشاره به روند قابل توجه افزایش اکتشافات نفت و گاز و افزایش حجم ذخایر هیدرو کربنی در کشور از خودکفایی از واردات بنزین به عنوان یک دستاورد ملی یاد کرد و گفت: واردات 20 میلیون لیتر بنزین در اقتصاد ایران عدد بالایی نیست اما با واردات بنزین اقتصاد کشور به خودکفایی رسید.