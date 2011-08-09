به گزارش خبرگزاری مهر این آثار که در بخش رسانه‌های دیجیتال ارایه شده شامل مجموعه تصویری «خانوده در پناه پنج میثاق»، مجموعه سخنرانی‌های سال ۱۳۸۸، نرم افزار«جهانی که باید ساخت» و سخنرانی تصویری «چگونه از انقلاب حراست کنیم» است.

همچنین ۳۸ اثر دیگر از رحیم پورازغدی شامل کتاب‌های «محمد (ص) پیامبری برای همیشه»، «علی (ع) و شهر بی‌آرمان»، «حسین (ع) عقل سرخ»، «مهدی (عج) ده انقلاب در یک انقلاب»، «عقلانیت»، «عرف قدسی»، «فقه و تئوری دولت»، «چهار گفتار»، «پنج گفتار»، «مدارا نه از راه پلورالیزم»، «مشروطه شرعی و مشروعه شرطی»، «اسنادی تاریخی تقدیم به عالیجناب پاپ»، «گفتگوی انتقادی با علوم اجتماعی» و «از انجمن پیروان قرآن تا انجمن حجتیه» نیز در نمایشگاه امسال از سوی موسسه طرحی برای فردا منتشر شده است.

در بخش عرضه آثار رحیم پورازغدی به صورت لوح فشرده و نرم افزار نیز مجموعه ۴۰۰ جلسه سخنرانی از سال ۷۱ تا ۸۷، مجموعه تصویری ۳۲۰ جلسه سخنرانی فشرده، مجموعه سخنرانی‌های سال ۱۳۸۸ و مجموعه‌های تصویری چون «من و تو برادریم»، «حقی که بر گردن ماست»، «انسان‌‌ رها خواهد شد» و «سلسله گفتار خمینی‌شناسی» ارائه شده است.

رحیم پور تاکنون کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی در مورد مباحث دینی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی نوشته‌است. او سخنرانی‌های بسیاری در دانشگاه‌ها انجام داده‌است که غالب آنها تحت عنوان «طرحی به سوی فردا» به صورت لوح فشرده ارائه شده است وهم اکنون در حال تبدیل به کتاب است.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا چهارم شهریورماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست.