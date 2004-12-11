انگيزه تنها عامل برد ما مقابل استقلال اهواز بود

عباس سيمكاني سرمربي تيم فوتبال برق شيرازدرگفتگوبا " مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: بازيكنان ما مقابل استقلال اهواز بازي خوبي را ازخود به نمايش گذاشتند ولياقت اين پيروزي را نيزداشتند.

سيمكاني خاطرنشان كرد: دراين مسابقه تمام تلاش ما اين بود كه بازيكنان گذشته را فراموش كنند، زيرا درمدت زماني كه ما در اختيارداشتيم امكان ايجاد تغييرات زياد وجود نداشت، با اين حال اميدوارم اين موفقيت تداوم داشته باشد.

سيمكاني درمورد استقلال اهوازنيزگفت: آنها ازتيم خوب وبازيكنان ارزشمندي سود مي برند، اما فكرمي كنم انگيزه بالاي بازيكنان ما تنها عامل پيروزي دراين مسابقه بود.

وي درپايان خاطرنشان كرد: دراين پيروزي تمام اركان باشگاه نقش داشتند وهواداران شيرازي نيزدراين پيروزي سنگ تمام گذاشته وزمينه سازموفقيت ما بودند.