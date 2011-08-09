چهارمین مونولوگ فصل تابستان فستیوال "مونولیو"روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مونولوگ را آیدا کیخایی کارگردانی کرده است و فهیمه امن زاده در آن بازی می کند. همچنین اشکان خیل نژاد و محمد قدس به عنوان دستیاران کارگردان در این نمایش با کیخایی همکاری می کنند.

هاله مشتاقی نیا، نویسنده این اثر، برای نمایش نامه "ناامنی"ر سومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی، موفق به کسب دیپلم افتخار و جایزه رتبه سوم در بخش نمایش نامه های بلند شد. این نویسنده همچنین در سال 87 در جشنواره نمایش نامه خوانی نیاوران با نمایش "مرد مقابل"جایزه دوم نمایشنامه نویسی را از آن خود کرد.

آیدا کیخایی نیز سال گذشته نمایش "یک دقیقه سکوت"نوشته محمد یعقوبی را در تالار کوچک مولوی روی صحنه برد. مونولوگ "روزمره گی های زناشویی دیزالو به..." روز جمعه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران در دو سانس 16 و 18روی صحنه می رود. فروش بلیت هر سانس، نیم ساعت پیش از شروع نمایش خواهد بود.

