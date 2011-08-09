ویژه برنامه "ملکوت کلمات" با حضور شهردار تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت قرآن توسط کریم منصوری از قاریان سرشناس کشور آغاز به کار کرد. سپس حسین اسرافیلی به شعرخوانی پرداخت. این شاعر ابتدا شعری با مطلع "ای جلوهات چو مهر ازل در جهان رها/ تکبیر آتشین تو در کهکشهان رها" در مدح امام علی(ع) خواند سپس چند بخش از سرودههای خود را برای حاضران قرائت کرد.
سپس محمدرضا عبدالملکیان شعری با نام "باغ باران" را خواند. بعد از این شعرخوانی، هوشنگ جاوید پژوهشگر عرصه موسیقی درباره آواها و نواهای رمضان سخنرانی کرد. وی گفت: صحبت کردن درباره موسیقی رمضان کار سختی است چرا که من در این باره تاکنون سه کتاب نوشتهام.
وی ادامه داد: در کشور ما هر ماه و هر مراسم و هر فصلی آواز و موسیقی خاص خودش را داشته است. دو جنبه از موسیقی در ماه رمضان قوی بود یکی موسیقی خبری و دیگری موسیقی آوازی.
جاوید در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در گذشته معمول نبود که فرهنگ را بستهبندی کنند و در قالب بستههای فرهنگی به مردم عرضه کنند، بلکه مردم خود براساس نیازهایشان فرهنگ تولید میکردند و چون از میان خود مردم برمیخاست، به سرعت از آن استقبال میکردند.
این پژوهشگر با اشاره به عدم توجه به فرهنگ گذشتگان ابراز کرد: در گذشته ما رمضانیهسرایی و رمضانیهخوانی داشتیم که امروز تنها نامی از آنها باقی مانده است. سالهاست که من این موضوع را گفتهام و اکنون از مسوولان هنری میخواهم که تدبیری اندیشیده شود تا رمضانیهخوانی و رمضانیهسرایی را در کشور داشته باشیم.
سپس سیدعباس سجادی که اجرای برنامه را برعهده داشت خطاب به مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران گفت: همینجا میخواهیم از شما قول بگیریم تا سال آینده جشنوارهای با موضوع موسیقی رمضان داشته باشیم. سرسنگی نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.
کریم رجبزاده دیگر شاعری بود که شعری با مطلع " هزار بار از حوالی گریه گذشتم/ یک بار هم نپرسیدی که زیر این باران چه میکنی" را برای حاضران قرائت کرد. فاطمه سالاروند هم شعری با مطلع "شبیه کلمات خوشبخت یک شعر/ انگشت اشارهاش به سوی من بود" خواند.
در ادامه این برنامه گروه موسیقی آیینی خراسان به سرپرستی مرتضی گودرزی به روی صحنه آمد و قطعاتی را اجرا کرد که بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت. مرتضی گودرزی (دوتار و آواز)، روزبه پارسا (کمانچه) و مهدی رضادوست (عود و دف) اعضای این گروه را تشکیل میدادند.
عبدالرحیم سعیدیراد شاعر بعدی این مراسم بود. او شعری با مطلع "علی خورشید بیهمتاست مردم/ علی چون کوه پابرجاست مردم" را خواند و سیده فاطمه موسوی آخرین شاعری بود که در این برنامه شعری با مطلع "آنک برآمده است طلوعی جلیل را/ نوری که سوخته است پر جبرئیل را" قرائت کرد.
مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: با توجه به اینکه من سالهاست در عرصههای فرهنگی فعالیت میکنم، معتقدم خانه هنرمندان ایران از ظرفیت بالایی در جهت تحقق آرمانهای فرهنگی نظام برخوردار است. امیدوارم حضور هنرمندان در خانه خودشان ادامه پیدا کند تا ما در ادای وظایف خود موفق باشیم.
وی افزود: در دیداری که با آقای قالیباف داشتیم درباره نامگذاری یکی از سالنها تذکر بهجایی به ما داده شد که براساس آن ایدهای در ذهن ما شکل گرفت که آقای نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در این باره یک خبر خوب را اکنون اعلام خواهد کرد.
سپس حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی هم اظهار کرد: مدتی پیش جمعی از هنرمندان به منزل استاد شهناز رفته بودند که آن روز من و آقای سرسنگی از این دیدار محروم ماندیم. استاد شهناز در عالم موسیقی یگانهای است که به اعتقاد اهل فن، در صدسال اخیر بینظیر یا کمنظیر بودهاند.
نوربخش ادامه داد: هفته گذشته به همراه آقای پیرنیاکان، طلوعی و سرسنگی به عیادت استاد شهنازی رفتیم که لحظاتی فراموشناشدنی برای ما رقم خورد. در آنجا آقای سرسنگی مطلبی را متذکر شد که نکتهای بهجا بود. در خانه هنرمندان ایران، همه سالنها به نام مفاخر معاصر ایران است بهجز سالن بتهوون که ظاهرا قرار بوده نام دیگری بر آن گمارده شود اما به خاطر تعجیل در این امر، نام بتهوون بر آن گذاشته شد. گر چه این موسیقیدان، یکی از نوابغ تاریخ موسیقی جهان است اما در خانه هنرمندان یک وصله ناجور به شمار میآمد.
مدیرعامل خانه موسیقی افزود: روز 16مردادماه در جلسه شورای عالی خانه هنرمندان تغییر نام سالن بتهوون به سالن استاد جلیل شهناز تصویب شد که البته در مراسم ویژهای با حضور هنرمندان این نامگذاری را تکمیل خواهیم کرد.
پس از این سخنان زیدالله طلوعی از نوازندگان پیشکسوت تار، دقایقی به تکنوازی تار پرداخت.
سپس سیدعباس سجادی مجری مراسم اعلام کرد که بخش دیگری از خانه هنرمندان به نام بتهوون در نظر گرفته شده است که به زودی اعلام خواهد شد.
پایانبخش این برنامه سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. وی در این برنامه اظهار کرد: استقلال هر کشوری در گرو استقلال فرهنگی ملتاش است. ممکن است یک کشور استقلال سیاسی به دست آورد و در عرصههای اقتصادی و دفاعی وضع خوبی داشته باشد ولی باید بدانیم اگر استقلال فرهنگیاش را از دست بدهد زمینههای دیگر در درازمدت پایدار نخواهد ماند. این موضوع نشان میدهد که مقوله فرهنگ در یک جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: ما ایرانیها پیش از اسلام مردمی موحد بودهایم و بعد از آمدن اسلام به پیامبر و اهل بیتاش همواره ارادت داشتهایم و اسلام را با جان و دل پذیرفتهایم. در زمینه فرهنگی ما پیشینهای چندهزار ساله داریم و مردم ما همواره مردمی متمدن و بافرهنگ بودهاند. اصحاب هنر و مدیران کشور این رسالت را بر دوش دارند که استقلال کشور را در چنین شرایطی پیش ببرند. من نیز به عنوان یک مدیران در شهر تهران، احساس وظیفه میکنم که در شهر تهران وظیفه ملی و اسلامیام را انجام دهم.
شهردار تهران در ادامه قول انجام دو کار را داد: یکی اینکه تلاش میکنیم تا خانه هنرمندان توسعه بیشتری پیدا کند. بر همین اساس قرار است بخش شمال شرقی محله خانه هنرمندان را تملک و به بخش کنونی اضافه کنیم. اگر این اتفاق بیفتد قدم بزرگی در توسعه خانه هنرمندان خواهیم برداشت.
یک کار دیگر این است که بنا به تشخیص رئیس شورای شهر، به تعاونی مسکن هنرمندان کمک خواهیم کرد تا زمینی برای ساخت خانه برای هنرمندان در اختیار داشته باشد. اگر این کار انجام شود بخش مهمی از دغدغههای هنرمندان برطرف خواهد شد. برای انجام این مهم، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری هم میخواهیم تا در انجام این امور مشارکت کنند. همه ما وظیفه داریم به مسائل هنرمندان توجه بیشتری داشته باشیم.
شهردار تهران در پایان سخنانش از مجید جوزانی مدیرعامل سابق خانه هنرمندان تقدیر و برای موفقیت مجید سرسنگی مدیرعامل جدید خانه هنرمندان آرزوی موفقیت کرد.
پس از این سخنان، شهردار تهران به همراه برخی از مسوولان هنری و جمعی از هنرمندان از قرآن نفیس به خط استاد محمد سلحشور رونمایی کردند و سپس به ادای نماز جماعت و صرف افطار پرداختند.
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