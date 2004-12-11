به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي منطقه غرب، خانه فرهنگ آيه وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در حال حاضر در حال عضوگيري است. اين گروه ويژه جوانان تشكيل مي شود و علاقمندان به عضويت در اين گروه مي توانند تا 26 آذرماه به اين مركز مراجعه كنند.
همچنين خانه فرهنگ شكوفه براي علاقه مندان به هنر، كارگاه هاي سرود را به صورت رايگان برگزار مي كند.
اين كارگاه ها به منظور شناسايي علاقه مندذان به صورت تئوري و عملي برگزار مي شود.
اخبار كوتاه موسيقي فرهنگسراهاي تهران
گروه هم سرايان در خانه فرهنگ آيه تشكيل مي شود
در خانه فرهنگ آيه، گروه هم سرايان (كر) ويژه جوانان تشكيل مي شود.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي منطقه غرب، خانه فرهنگ آيه وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در حال حاضر در حال عضوگيري است. اين گروه ويژه جوانان تشكيل مي شود و علاقمندان به عضويت در اين گروه مي توانند تا 26 آذرماه به اين مركز مراجعه كنند.
کد مطلب 137911
نظر شما