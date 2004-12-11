  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۹

اخبار كوتاه موسيقي فرهنگسراهاي تهران

گروه هم سرايان در خانه فرهنگ آيه تشكيل مي شود

در خانه فرهنگ آيه، گروه هم سرايان (كر) ويژه جوانان تشكيل مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي منطقه غرب، خانه فرهنگ آيه وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، در حال حاضر در حال عضوگيري است. اين گروه ويژه جوانان تشكيل مي شود و علاقمندان به عضويت در اين گروه مي توانند تا 26 آذرماه به اين مركز مراجعه كنند.
همچنين خانه فرهنگ شكوفه براي علاقه مندان  به هنر، كارگاه هاي سرود را به صورت رايگان برگزار مي كند.
اين كارگاه ها به منظور شناسايي علاقه مندذان به صورت تئوري و عملي برگزار مي شود.

کد مطلب 137911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها