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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

فراخوان کارگاه بازیگر تخصصی دکتر علی رفیعی اعلام شد

فراخوان کارگاه بازیگر تخصصی دکتر علی رفیعی اعلام شد

کارگاه بازیگری تخصصی دکتر علی رفیعی که با همکاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تالار وحدت برگزار می شود برای شروع نخستین مقطع آموزشی هنرجو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هنرجویانی موفق به حضور در این کارگاه ها می شوند که پس از گذراندن مراحل مختلف آزمون، از بیشترین توانایی جسمی، روحی و روانی برخوردار باشند. آماده سازی هنرجویان به صورت حرفه ای و از طریق گذراندن کلاس های ووشو، تایچی، تحلیل رمان، تحلیل هنرهای بصری و کلاس های بازیگری صورت خواهد گرفت.

متقاضیانی که برای حضور در این کارگاه ها ثبت نام می کنند ابتدا در قالب گروه هایی 10 نفره طی 7 روز آموزش داده می شوند و سپس از میان آنان 40 بازیگر برای حضور در کارگاه بازیگری تخصصی که 4 دوره سه ماهه به طول می انجامد، انتخاب می شوند.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه ها به مرکز آموزش بنیاد رودکی (روبروی تالار وحدت) مراجعه و یا با شماره تلفن های 59 و 66743358 تماس بگیرند.
 

کد مطلب 1379110

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