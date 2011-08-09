شرط حضور در کمیته وحدت اعلام موضع در برابر جریانات فتنه و انحرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگراولادی دوشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که از سوی حزب موتلفه اسلامی برگزار شده بود طی سخنانی با اشاره به حرکت وحدت آفرین اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم گفت: موضوعی که بر روی آن جمع بندی کردیم حرکت به جانب اتحاد است نه حرکت به جانب وحدت واقعی.

وی اضافه کرد: مجموعه های اصولگرایان توانستند با جامعتین تماس بگیرند و نمایندگانی در کمیته 8+7 معرفی کنند و این گروه به سمت شور مرکزی حرکت کند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه چتری که جامعتین گسترانده است تلاش می کند که مجموعه های مختلف در آن حاضر باشند، گفت : مجموعه های اصولگرا که خط امام(ره) و آهنگ ولی فقیه، قانون اساسی و نظام را قبول دارند، اولا باید درمورد فتنه اعلام موضع کرده باشند، ثانیا نباید با جریان انحرافی داد وستد داشته باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین به فعالیت کمیته 8+7 اشاره کرد و گفت: حضرات آیات مهدوی کنی و محمد یزدی در اولین جلسه شورای مرکزی 7+8 به عنوان شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان حضور داشتند و در این جلسه آیت الله مهدوی کنی اظهار داشتند که باید اتحاد را ایجاد کرد.



