گزارش مهر از هفته دوم لیگ یازدهم/ 11 تیم در حسرت نخستین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته تیم‌های تراکتورسازی تبریز، فولاد خوزستان، شاهین بوشهر، نفت تهران و استقلال تهران مقابل حریفان خود به پیروزی دست یافتند. این نخستین پیروزی این پنج تیم در فصل جاری لیگ برتر بود.

در ایستگاه دوم لیگ برتر تیمهای مدعی پرسپولیس و ذوب آهن طعم تلخ شکست را چشیدند تا به جمع فانوس بدستان لیگ برتر سقوط کنند. رتبه آنها هم اکنون بالاتر از داماش گیلان و مس سرچشمه است که رتبه های هفدهم و هجدهم جدول را در اختیار دارند.

تا پایان هفته دوم لیگ برتر از بین 18 تیم حاضر در این مسابقات فقط هفت تیم به پیروزی رسیده اند و 11 تیم دیگر همچنان در حسرت دستیابی به سه امتیاز هستند.

- نتایج دیدارهای هفته دوم لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی صفر - راه آهن تهران صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - تراکتورسازی تبریز یک

گل: اشپیتیم آرفی (36)

* شهرداری تبریز یک - سایپای البرز یک

گل‌ها: میثم بائو (71) برای شهرداری تبریز و کریم انصاری‌فرد (88) برای سایپا

اخراج: نبی الله باقری‌ها (90 - شهرداری تبریز) و کریم انصاری‌فرد (90 - سایپای البرز)

* مس سرچشمه صفر - فولاد خوزستان یک

گل: رضا نوروزی (28)

* شاهین بوشهر 2 - پرسپولیس تهران یک

گل‌ها: ایوان پتروویچ (50) و منصور تنهایی (71) برای شاهین و محمد نصرتی (81) برای پرسپولیس

* صنعت نفت آبادان یک - فجرسپاسی شیراز یک

گل‌ها: روح الله عرب (35) برای صنعت نفت و مهدی نظری (72) برای فجرسپاسی

* صبای قم صفر - سپاهان اصفهان صفر

* نفت تهران 3 - مس کرمان 2

گل‌ها: مصطفی مهدوی (10)، رضا معقولی (53 - پنالتی) و مجتبی زارعی (63) برای نفت و مصطفی سیفی (48) و جورج مراد (80) برای مس



* استقلال تهران یک - داماش گیلان صفر

گل: فرهاد مجیدی (32)

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- سایپا 2 1 1 - 4 2 2+ 4 2- صبا 2 1 1 - 3 2 1+ 4 3- نفت 2 1 1 - 3 2 1+ 4 4- استقلال 2 1 1 - 2 1 1+ 4 5- شاهین 2 1 1 - 2 1 1+ 4 6- فولاد 2 1 1 - 1 0 1+ 4 7- تراکتورسازی 2 1 - 1 3 3 0 3 8- راه آهن 2 - 2 - 2 2 0 2 9- شهرداری 2 - 2 - 2 2 0 2 10- سپاهان 2 - 2 - 1 1 0 2 11- ملوان 2 - 2 - 1 1 0 2 12- نفت آبادان 2 - 2 - 1 1 0 2 13- فجر 2 - 2 - 1 1 0 2 14- مس 2 - 1 1 3 4 1- 1 15- پرسپولیس 2 - 1 1 2 3 1- 1 16- ذوب‌آهن 2 - 1 1 2 3 1- 1 17- داماش 2 - 1 1 0 1 1- 1 18- مس سرچشمه 2 - - 2 1 4 3- 0

فقر گلزنی در لیگ برتر

در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تنها 15 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/1 گل برای هر بازی است. در پایان این هفته کریم انصاری‌فرد، مهاجم ملی پوش سایپا با سه گل زده بهترین گلزن مسابقات است.

جدول گلزنان لیگ برتر:

3 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)

یک گل:

اشپیتیم آرفی، محمدحسین ابراهیمی و فرزاد آشوبی (تراکتورسازی تبریز)، مصطفی مهدوی، رضا معقولی و مجتبی زارعی (نفت تهران)، جورج مراد، مصطفی سیفی و فرزاد حسین خانی (مس کرمان)، میثم بائو و سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، امید عالیشاه و علیرضا عباسفرد (راه آهن شهرری)، ایوان پتروویچ و منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، محسن بیات و رضا عنایتی (صبای قم)، محمد نصرتی و حسین بادامکی (پرسپولیس تهران)، فرهاد مجیدی و آرش برهانی (استقلال تهران)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، مهدی خیری (سایپای البرز)، علی سامره (مس سرچشمه)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

یک گل:

فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، جورج مراد (مس کرمان)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، اشپیتیم آرفی (تراکتورسازی تبریز) و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان).