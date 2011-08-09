دادگاه استانبول حکم بازداشت دو ژنرال ارتش ترکیه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد: دادگاهی در استانبول روز دوشنبه حکم بازداشت دو ژنرال و 12 فرد دیگر از جمله چند افسر و ژنرال بازنشسته را به اتهام تلاش برای اجرای کودتا علیه دولت "رجب طیب اردوغان" و تاسیس وب سایتی برای گسترش ناآرامی ها در ترکیه صادر کرد.

آناتولی گزارش داد که دادگاه حکم بازداشت ژنرال "حسین نصرت تاشدلر" و سرلشکر "حفظی چوبوکلو" و 12 فرد دیگر را صادر کرده است.

از دیگر اتهامات این دو ژنرال می توان به تلاش برای خدشه وارد کردن به چهره حزب عدالت و توسعه در نگاه مردم و حمایت از 200 ژنرال و مقام نظامی پیشین ارتش ترکیه اشاره کرد که متهم به تلاش برای سرنگونی دولت بودند.

یادآور می شود در پی تشدید اختلاف میان ژنرال های سکولار و دولت اسلامگرای ترکیه و استعفای "ایشیک کوشانر" رئیس ستاد فرماندهی ارتش و فرمانده های نیروی زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه در روز هفتم مرداد ماه، "عبدالله گل" رئیس جمهوری این کشور فرمانده جدید نیروی زمینی، دریایی، هوایی و فرمانده کل ژاندارمری ترکیه را روز چهاردهم مرداد ماه منصوب کرد.