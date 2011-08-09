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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

به همراه 12 نفر دیگر؛

دادگاه استانبول حکم بازداشت دو ژنرال ارتش ترکیه را صادر کرد

دادگاه استانبول حکم بازداشت دو ژنرال ارتش ترکیه را صادر کرد

یک رسانه ترک از صدور حکم بازداشت دو ژنرال و 12 فرد دیگر به اتهام تلاش برای اجرای کودتا علیه دولت "رجب طیب اردوغان" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد: دادگاهی در استانبول روز دوشنبه حکم بازداشت دو ژنرال و 12 فرد دیگر از جمله چند افسر و ژنرال بازنشسته را به اتهام تلاش برای اجرای کودتا علیه دولت "رجب طیب اردوغان" و تاسیس وب سایتی برای گسترش ناآرامی ها در ترکیه صادر کرد.

آناتولی گزارش داد که دادگاه حکم بازداشت ژنرال "حسین نصرت تاشدلر" و سرلشکر "حفظی چوبوکلو" و 12 فرد دیگر را صادر کرده است.

از دیگر اتهامات این دو ژنرال می توان به تلاش برای خدشه وارد کردن به چهره حزب عدالت و توسعه در نگاه مردم و حمایت از 200 ژنرال و مقام نظامی پیشین ارتش ترکیه اشاره کرد که متهم به تلاش برای سرنگونی دولت بودند.

یادآور می شود در پی تشدید اختلاف میان ژنرال های سکولار و دولت اسلامگرای ترکیه و استعفای "ایشیک کوشانر" رئیس ستاد فرماندهی ارتش و فرمانده های نیروی زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه در روز هفتم مرداد ماه، "عبدالله گل" رئیس جمهوری این کشور فرمانده جدید نیروی زمینی، دریایی، هوایی و فرمانده کل ژاندارمری ترکیه را روز چهاردهم مرداد ماه منصوب کرد.

کد مطلب 1379119

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