"دیگری" و "سفر سوری" راهی سانفرانسیسکو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره فستیوال فیلم سانفرانسیسکو در دو بخش فیلمهای سینمایی و کوتاه آثار فیلمسازان ایرانی سراسر جهان را به رقابت می گذارد.

"دیگری" درباره بحران رابطه پسری نوجوان با مردی است که قرار است به زودی ناپدریش شود و "سفر سوری" درباره زنی به نام سوری است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند.

فستیوال سانفرانسیسکو در تاریخ 10 تا 12 سپتامبر (19 تا 21 شهرویرماه) در این شهر امریکا برگزار می شود. دومین ساخته سینمایی مهدی رحمانی بعد از دیگری با عنوان "پنهان" هم اکنون در مرحله صداگذاری است.

کاوه مظاهری که پیش از این فیلمهای کوتاه موفق "موچین" و "سوسک" را در کارنامه دارد هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه نخستین تجربه سینمایی خود است.

پخش جهانی این آثار بعهده رسانه بین المللی پخش فیلم پارسیان می باشد.