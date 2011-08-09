نسلهای انقلاب را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفت: ما وظیفه داریم نسلهای سوم و چهارم انقلاب که دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، با ارزشها و آرمانهای شهدا آشنا کنیم و نگذاریم آن اهداف بلند و الهی به دست فراموشی سپرده شود.