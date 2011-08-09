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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

کی پور:

نسلهای انقلاب را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم

نسلهای انقلاب را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آباد کتول گفت: ما وظیفه داریم نسلهای سوم و چهارم انقلاب که دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، با ارزشها و آرمانهای شهدا آشنا کنیم و نگذاریم آن اهداف بلند و الهی به دست فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح سه شنبه در شورای مشورتی ایثارگران افزود: جامعه ایثارگران مایه افتخار ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: امروز ایثارگران در صحنه های خدمتگزاری کشور می درخشند و تکریم خانواده شهدا باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

عباس مزرعه ریئس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان با تبریک ماه مبارک رمضان، برخی از مشکلات عزیزان ایثارگر در زمینه های مختلف را مطرح و گزارشی از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه کرد.

در ادامه اعضای جلسه مشکلات و پیشنهاد های خود در زمینه مسائل ایثارگری را مطرح کردند.

کد مطلب 1379121

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