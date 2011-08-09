نسلهای انقلاب را با آرمانهای شهدا آشنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح سه شنبه در شورای مشورتی ایثارگران افزود: جامعه ایثارگران مایه افتخار ایران اسلامی است.
وی اظهار داشت: امروز ایثارگران در صحنه های خدمتگزاری کشور می درخشند و تکریم خانواده شهدا باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
عباس مزرعه ریئس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان با تبریک ماه مبارک رمضان، برخی از مشکلات عزیزان ایثارگر در زمینه های مختلف را مطرح و گزارشی از عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه کرد.
در ادامه اعضای جلسه مشکلات و پیشنهاد های خود در زمینه مسائل ایثارگری را مطرح کردند.
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