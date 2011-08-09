حسین مسافرآستانه درباره وضعیت پرداخت بدهی 200 میلیون تومانی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: تأخیر در پرداخت بدهی جشنواره تئاتر فجر به دلیل عدم اختصاص بودجه از طرف وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که خوشبختانه انجام شد. این هفته دیون بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جوایز جشنواره تئاتر مقاومت پرداخت می‌شود.



وی درباره میزان بودجه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یادآور شد: این بودجه پیشنهاد شده و در حال بررسی است. در سقف بودجه ما افزایشی نداریم اما قطعا برگزاری جشنواره سی‌ام با هزینه‌های بیشتری همراه است که باید بخش مازاد این بودجه جذب شود. برنامه ریزی به گونه‌ای است که بودجه بیشتر از طریق مشارکت با بخش‌های مختلف تأمین شود.



مدیرکل هنرهای نمایشی درباره بازسازی مجموعه تئاتر شهر تا برگزاری جشنواره تئاتر فجر با توجه به بودجه تعیین شده در وزارت فرهنگ و ارشاد برای این امر تأکید کرد: این بازسازی به صورت مقطعی است و در فرصت‌ها و تنفس‌هایی که بین اجراها ایجاد می‌شود انجام خواهد شد. ما نمی‌خواهیم که سالن‌ها را به طور کلی تعطیل کنیم تا بازسازی انجام شود.



مسافرآستانه ادامه داد: بودجه عمرانی به صورت چند مرحله‌ای تخصیص پیدا می‌کند و از این رو ما هم به صورت مرحله‌ای ضرورت‌های بازسازی را مورد توجه قرار می‌دهیم.