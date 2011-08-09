300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بسته دوم حمایتی تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع گروهی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: باید از واحدهای موجود صیانت کرد، به ویژه واحدهایی که افزایش جهانی قیمت مواد اولیه موجب بروز مشکلاتی برای آنها شده یا توان خرید کمتری دارند، باید به آنها کمک کرد تا قادر شوند خرید خود را انجام دهند چرا که پایداری تولید موجب پایداری اشتغال می شود .

وی با بیان اینکه از هفته گذشته ارایه تسهیلات بسته دوم حمایتی "بازسازی واحدهای کوچک" آغاز شده است، گفت: سقف تسهیلات دراین بسته 150 میلیون تومان است که برای دو هزار واحد ثبت نامی پیش بینی شده است که در روز اول اجرای بسته به طور نمادین به 100 واحد تسهیلات ارایه شد.

غضنفری افزود: طی هفته های جاری سایر واحدهای ثبت نام شده نیز از تسهیلات بسته دوم حمایتی بهره مند خواهند شد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت از بسته سوم حمایتی که بازسازی واحدهای بزرگ نام دارد به عنوان مهمترین بخش حمایت های دولت از واحدهای صنعتی و معدنی نام برد .

وی اظهارداشت: بسته سوم برای کارخانجات و واحدهای تولیدی که با توجه به مصرف انرژی نیاز به تغییرات اساسی در تکنولوژی ماشین آلات دارند اجرا می شود که امیدواریم از منابع ناشی ازهدفمند سازی بتوانیم این بسته را اجرایی کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای همراهی و همکاری با واحدهای تولیدی، گفت: آئین نامه استمهال بدهی واحدهای تولیدی در شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی و با کمک بانک مرکزی درحال تدوین است.

به گفته غضنفری ، برخی واحدها به دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه ، موفق نبودن در فعالیت خود و عدم پرداخت تسهیلاتی که از بانک ها دریافت کرده اند، دچار معوقات شده اند و وزارت صنعت ، معدن و تجارت برآن است تا به طور جداگانه سرمایه در گردش این واحدها را تامین کرده و امکان استمهال بدهی آنها را فراهم کند.

وی با اشاره به ماده 28 قانون بودجه تصریح کرد: براین اساس به بانک مرکزی اجازه داده شده تا در ابلاغی از بانکهای عامل تقسیط مجدد وامها و حذف جریمه دیرکرد برای واحدهای که این وضعیت آنها ناشی ازعواملی خارج از اراده آنها بوده را اجرایی کند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه پشتیبانی از واحدهای موجود به تولید بیشتر و صادراتی شدن آنها کمک می کند، افزود: امیدواریم روزی را شاهد باشیم که جریان رودخانه ای از تولید کالا به گونه ای در کشور شکل گیرد که نیاز ما به تنظیم بازار بخش ناچیزی از آب رودخانه باشد و بسیاری از جریان آب به سمت بازارهای همسایه ی پیرامونی و جهانی جاری شود.



غضنفری افزود: جریان رودخانه ای تولید و صادرات، فلسفه ای است که در وزارتخانه جدید به دنبال آن هستیم ، زیرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت شعار اصلی خود را تولید صادرات گرا و حمایت از تولید داخل برای ورود به بازارهای جهانی قرار داده است.