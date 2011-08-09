تماشای دکور سریالهای مذهبی تاریخی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا رستمی نماینده معاونت سیما در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم، گفت: چندی پیش خبر احداث موزه سیما مطرح و قرار شد در این دوره از نمایشگاه نمونه کوچکی از این موزه برپا و نظرها و ایدههای بازدیدکنندگان برای احداث هرچه بهتر این موزه گرفته شود.
وی افزود: هماکنون در غرفه کوچک موزه سیما ابزار، دکور صحنه فیلمهای مختلف، آکسسوار سریالهای مذهبی چون مردان آنجلس، مختارنامه، امام علی(ع)، تنهاترین سردار، یوسف پیامبر و... قرار دارد.
به گفته رستمی بازدیدکنندگان نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم، همزمان با ارائه ایدههای مختلف برای راهاندازی هرچه بهتر این موزه میتوانند از نزدیک ابزار و دکور فیلمهای تاریخی – مذهبی را تماشا کنند.
وی با بیان اینکه موزه سیما تاریخ مصور تلویزیون در ایران خواهد بود، تصریح کرد: با راهاندازی موزه سیما میتوان دستاوردهای خاطرهانگیز سالها فعالیت سیما را مشاهده کرد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور از ساعت 17 تا 24 در مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .
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