ایتالیا و اسپانیا در دیداری دیدنی به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایتالیایی ها پس از نمایش ضعیف خود در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، چهارشنبه شب در رم میزبان اسپانیا، قهرمان جهان، خواهند بود.

سزار پراندلی، سرمربی تیم فوتبال ایتالیا، در خصوص این دیدار اظهار داشت: علاقمندم بدانم در کجا ایستاده ایم. البته اسپانیایی ها از امتیاز هماهنگی برخوردارند؛ چراکه بازیکنان این تیم از رده جوانان در کنار یکدیگر بازی کرده اند.

برنامه سایر دیدارهای دوستانه به این شرح است:

* آلبانی - مونته نگرو

* آذربایجان - مقدونیه

* اتریش - اسلواکی

* بلاروس - بلغارستان

* بوسنی - یونان

* قبرس - مولداوی

* انگلستان - هلند

* آلمان - برزیل

* قزاقستان - سوریه

* نروژ - جمهوری چک

* مجارستان - ایسلند

* فرانسه - شیلی

* روسیه - صربستان

* ولز - استرالیا

* اوکراین - سوئد

* ترکیه - استونی

* اسکاتلند - دانمارک

* لهستان - گرجستان

* پرتغال - لوکزامبورگ

* کویت - کره شمالی

* مکزیک - پاراگوئه

* ایرلند - کرواسی

* ژاپن - کره جنوبی

* چین - جاماییکا

* سنگال - مراکش

* آفریقای جنوبی - بورکینافاسو