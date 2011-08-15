ایمان زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام بازیکنان تیم بسکتبال راه و ترابری قم از ابتدای فصل 89 مسابقات لیگ برتر با این تیم مشکل داشتند، اظهارداشت: از همان هفته نخست مسابقات مشکل مالی داشتیم هرچند که از طرف استانداری قم، اداره کل تربیت بدنی قم و اداره کل راه و ترابری مدام قول‏هایی مبنی بر حل مشکلات داده می‎شد.

وی با بیان اینکه اداره کل راه و ترابری به عنوان نهادی که مسئولیت مستقیم تیم را بر عهده داشت موظف به حل مشکلات بازیکنان و مربیان بود،خاطرنشان کرد: این در حالی است که در طول مسابقات حمایت‎های صورت گرفته از طرف استانداری و اداره کل تربیت بدنی قم بیشتر بود.

بسکتبالیست‎های پست 2 ایران تاکید کرد: هر بار که برای پیگیری حل مشکلات‎مان به اداره کل راه و ترابری مراجعه کردیم، بدون پاسخ بازگشتیم. انگار نه انگار که این اداره مسئول تیم است و نسبت به قراردادهای منعقد شده متعهد؛ اداره کل راه و ترابری در کل 5 درصد از کل بودجه‌های تیم را متقبل شد و مدام هم در حال کمک گرفتن از این نهاد و آن نهاد بود.

زندی ضمن تاکید بر اینکه تمام مشکلات ایجاد شده به خاطر تغییراتی بود که در ساختار اداره کل راه و ترابری قم ایجاد شد، خاطرنشان کرد: بیشتر از دو ماه از پایان مسابقات لیگ برتر می‌گذرد اما هنوز 85 درصد قراردادم را دریافت نکرده‌ام. ضمن اینکه در پایان نیم فصل در دیدار با شهرداری گرگان مصدوم شدم اما مسئولان تیم هیچ حمایتی از من نکردند. در حالیکه به خاطر مصدومیت عمل جراحی کردم.

وی ادامه داد: در مورد نگرفتن قراردادها دیگر بازیکنان هم موقعیتی مشابه من دارند. اما اصلا مسئولان راه و ترابری قم اقدامی برای پرداخت کردن قراردادهای باقی مانده بازیکنان انجام نداده است.

ایمان زندی در مورد موقعیتش برای فصل جدید مسابقات لیگ برتر گفت: طی سه چهار سال گذشته به خاطر تصمیمات اشتباهی که داشتم شانس کار کردن با مربیان خوب را از دست دادم. اما امسال به خاطر تمرینات خوبی که انجام داده‌ام آمادگی حضور در تیم‌های خوب را دارم. امیدوارم انتخاب درستی داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه هفته گذشته بازیکنان تیم بسکتبال راه و ترابری قم در اعتراض به پرداخت نشدن کامل قراردادهای فصل گذشته خود در قم تجمع اعتراض آمیز برگزارکردند.