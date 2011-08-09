میرزاباقر علیاننژاد مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره آخرین وضعیت تدوین «دایرةالمعارف انقلاب اسلامی» به خبرنگار مهر گفت: نگارش مقالات جلد سوم و پایانی این دایرةالمعارف تمام شده و مشغول ویرایش آن هستیم که تا پایان سال این جلد از دایرةالمعارف به انتشارات سوره مهر تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: پس از ویرایش نهایی کتاب در این واحد، آن را به بخش آمادهسازی تحویل میدهیم که در آنجا عکس مطالب گذاشته و کتاب صفحهآرایی میشود سپس نسخه نهایی کتاب به ناشر تحویل داده خواهد شد.
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که چرا روند تدوین و انتشار مجموعههایی چون «دایرةالمعارف انقلاب اسلامی» و «روزشمار انقلاب» طولانی میشود، بیان کرد: واحد آمادهسازی و ناشر سیاستها و اولویتهای کاری خود را دارند به همین دلیل وقتی که ما فایل نهایی کتابها را تحویل واحد بعدی میدهیم پیشرفت هر مرحله به برنامهریزی واحد مربوطه وابسته است که چه آثاری را در اولویت کاری خود داشته باشند.
علیاننژاد افزود: در حال حاضر جلد نخست این دایرةالمعارف در انتشارات سوره مهر در دست تجدید چاپ است که به زودی چاپ چهارم آن منتشر خواهد شد. در چاپ دوم این جلد ویرایشهای لازم انجام شد و در حال حاضر نیازی به ویرایش مجدد نیست.
مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی درباره «روزشمار انقلاب» نیز توضیح داد: جلد 12 در دست ناشر است. جلدهای 13 و 14 همچنان در دست آمادهسازی است و جلد پانزدهم هم آخرین مراحل نگارش را پشت سر میگذارد و از آنجا که در جلد پانزدهم وقایع 9 تا 12 بهمنماه نقل میشود و 12 بهمن روز ویژهای در تاریخ انقلاب است در نتیجه این جلد از روزشمار زمان بیشتری برای نگارش میطلبد.
وی اضافه کرد: درباره 12 بهمن که روز ورود امام خمینی (ره) به ایران است منابع زیادی موجود است که همه آنها باید بازخوانی و موارد لازم از آنها استخراج شود.
علیاننژاد در پایان و در توضیح مطالب این روزشمار در جلدهای 12 تا 15 بیان کرد: جلد دوازدهم به طور تفصیلی به شرح وقایع مرتبط با انقلاب از 27 تا 30 دی ماه سال 1357 میپردازد. در جلد سیزدهم اتفاقهایی چون استعفای جلالالدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیتهایش، آمادهسازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور میشود. جلد چهاردهم هم از 5 تا 8 بهمن ماه سال 57 را مرور میکند و همانطور که اشاره شد جلد پانزدهم هم 9 تا 12 بهمن را مرور میکند.
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