فرخنده حقشنو در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان نگارش تازهترین داستان خود در گونه رمان انقلاب اسلامی با عنوان «من بیتصویر» خبر داد و گفت: این رمان روایتی داستانی است از زندگی سه زن که به موازات همدیگر به پیش میروند که داستان اصلی آن از زبان زنی به نام سوسن روایت میشود.
وی ادامه داد: سوسن زنی است که تمام جوانی خود را در خارج از ایران به سر برده است و در بحبوحه حوادث منجر به پیروزی انقلاب اسلامی به ایران باز میگردد. او در این سفر به دنبال کشف آداب و رسوم سنتی کشور خود است و در عین حال به تدریس در دانشگاه نیز میپردازد و این دو موضوع رفته رفته او را از حوادثی که پیرامون زندگی وی درباره انقلاب در جریان است، دور میکند.
به گفته حق شنو کشته شدن همسر و فرزند سوسن در جریان مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی سوسن را در نهایت با تحولی که پیرامون سرزمین وی در حال شکل گیری است آشنا میکند و او را به سمت انقلاب اسلامی حرکت میدهد.
این نویسنده همچنین در رابطه با دو محور داستانی دیگر این رمان نیز گفت: داستان دوم که همراه با داستان سوسن در این اثر به پیش میرود، روایت زندگی زنی است که شخصیتی استثنایی و متعلق به دوران قاجار دارد و پیوند خوردن او با این داستان به نوعی هویت و ارزشهای ایرانی و اسلامی جامعه را به او گوشزد میکند.
حقشنو محور اصلی داستان خود را تعریفی صحیح از فلسفه جبر و اختیار عنوان کرد و گفت: برخی موضوع جبر و اختیار را با موضوعاتی مثل قضا و قدر و یا تقدیر الهی اشتباه میگیرند. این داستان به نوعی در تلاش است تا به تعریف صحیح از این موضوع دست بیابد و در عین حال به صورت مستقیم ارتباط آن را با کشتار مردم در جریان مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی آشنا کند.
حق شنو همچنین افزود: این رمان در مرحله بازخوانی قرار دارد، اما برای انتشار نهاد متولی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی آن را نپذیرفته است و من به دنبال ناشر دیگری برای آن هستم.
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