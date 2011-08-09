مسلمانان آمریکا معنویت رمضان را به اشتراک گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شهداد عبدالکریم رئیس مرکز اسلامی کلولند در سخنرانی افتتاحیه این مراسم که در مسجد پرما در شهر کلولند برگزار شد، اظهار داشت: مسلمانان در تمام طول ماه رمضان تلاش می کنند با جامعه غیر مسلمان ارتباط برقرار کنند .

این مراسم افطاری پس از غروب آفتاب و اذان مغرب با حضور صدها مهمان غیرمسلمان و جامعه اسلامی کلولند و با مشارکت دفتر روابط اسلامی آمریکایی کلولند برگزار شد.

این مراسم افطار بین دینی با تأکید بر پیام سهیم شدن در ماه رمضان و با هدف ارتباط برقرار کردن با جامعه از راه سهیم شدن غذا و افکار برگزار شد.

احمد بنا رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی کلولند اظهار داشت: برگزاری مراسم افطاری و سهیم شدن آن با همسایگان برای ما مسلمانان بسیار مهم است. اکنون که همسایگان ما راٰ پیروان ادیان مختلف تشکیل داده این مراسم می تواند با حضور آنها برگزار شود.

مسلمانان کلوند اعتقاد دارند که برگزاری این نوع مراسم می تواند به رفع باورهای نادرست درباره اسلام و پیروان این دین کمک کند.

این مراسم افطاری در راستای فراخوان شورای روابط اسلامی آمریکایی به منظور گشایش درهای مساجد در ماه رمضان و سهیم شدن روحیه معنوی افطاری با غیرمسلمانان جامعه برگزار شده است تا حال و هوای ویژه این ماه بتواند به ارتقای درک جامعه از اسلام کمک کند.

در طول این مراسم افطاری برگزارکنندگان مسلمان مراسم از شرکت کنندگان خواستند از آزادیهای مدنی تضمین شده در قانون برای تمام شهروندان بدون توجه به تعلقات دینی افراد حمایت کنند.

ضعیم از اعضای بنیانگذار دفتر شورای مسلمانان کلولند اظهار داشت: هر نسلی باید برای حقوق خود مبارزه کند تا نسل آینده بتواند آن را به دست آورد.

مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین شش تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده است پس از حملات یازدهم سپتامبر با فرسایش حقوق و آزادیهای مدنی خود رو به رو شدند که این امر در نتیجه ستادهای تبلیغات منفی رسانه ای علیه مسلمانان افزایش یافت.