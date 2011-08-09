عمل جراحی ایجاد پوست با ضخامت کامل در زنجان صورت گرفت

شاهرخ عطاریان صبح سه شنبه در جریان عمل جراحی ایجاد پوست با ضخامت کامل در بیمارستان ولیعصر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عمل جراحی ایجاد پوست با ضخامت کامل جهت درمان بیماری‌های مزمن غدد آپوکرین ناحیه زیربغل در حالی صورت می‌گیرد که قبل از آن بیمار با عوارضی بالا و صرف هزینه بسیار زیاد مشکلات بسیاری داشته است.

وی با بیان اینکه بیمار چندین سال با مشکلات ناشی از این بیماری درگیر بوده است، افزود: در انجام این نوع عمل‌ها که عفونت‌های مزمن غدد عروق وجود دارد، مدت زمان عمل، بالای 10 ساعت است و خاصیت بسیاری در انجام این عمل وجود دارد که زمینه بروز عدم موفقیت را افزایش می‌دهد.

عطاریان در خصوص شیوه عمل انجام شده، اظهار کرد: رساندن عفونت‌های حاصل از نارسایی پوستی در فرد به یک‌صدم، بسیار موفقیت بالایی است و می‌توان آن را به یک معجزه تشبیه کرد.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان گفت: همچنین لایه‌ ایجاد شده بر روی پوست دارای ضخامت بسیار مناسبی نسبت به نمونه‌های دیگر است که از مزایای مهم این عمل به‌شمار می‌رود.

عطاریان افزود: درصد عدم موفقیت برای این نوع عمل یکصدم درصد است و این در حالی است که در عمل‌های مشابه قبلی 10 درصد بوده است. بیمار در این عمل بسیار کمتر متضرر می‌شود و نسبت به نمونه‌های مشابه با عوارض بسیار کمتری روبرو است.

