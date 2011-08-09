  1. هنر
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

عکاس سرشناس اتریشی به شهر کتاب مرکزی می‌رود

عکاس سرشناس اتریشی به شهر کتاب مرکزی می‌رود

«کورت هوربست» عکاس سرشناس اتریشی ضمن حضور در شهر کتاب مرکزی با علاقه‌مندان عکاسی دیدار و با آنان گفتگو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب با همکاری انجمن فرهنگی اتریش، روز پنجشنبه 20 مرداد، میزبان کورت هوربست است.

کورت هوربست تاکنون چندین جلد کتاب به چاپ رسانده و جوایز بین المللی زیادی را تصاحب کرده است. او در این برنامه ضمن آموزش تکنیک‌های نوین عکاسی، با نمایش منتخب آثارش از تجربیات خود با علاقه‌مندان هنر عکاسی سخن می‌گوید.

این برنامه روز پنج شنبه 20 مرداد از ساعت 18:30 الی 20 در فروشگاه شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان شریعتی، بالا‌تر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته شماره ۷۴۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 1379136

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها