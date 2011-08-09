به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب با همکاری انجمن فرهنگی اتریش، روز پنجشنبه 20 مرداد، میزبان کورت هوربست است.

کورت هوربست تاکنون چندین جلد کتاب به چاپ رسانده و جوایز بین المللی زیادی را تصاحب کرده است. او در این برنامه ضمن آموزش تکنیک‌های نوین عکاسی، با نمایش منتخب آثارش از تجربیات خود با علاقه‌مندان هنر عکاسی سخن می‌گوید.

این برنامه روز پنج شنبه 20 مرداد از ساعت 18:30 الی 20 در فروشگاه شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان شریعتی، بالا‌تر از خیابان مطهری، نبش کوچه کلاته شماره ۷۴۳ برگزار می‌شود.