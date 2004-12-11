ساختمانهاي دولتي بازسازي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر هيات وزيران به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده است كه نسبت به توزيع دو هزار ميليارد ريال اعتبار از قانون بودجه سال 1383 كل كشور به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زده بم و اجراي طرح هاي زير بنايي اين شهرستان براي 37 پروژه مختلف اقدام كند.

بر اساس همين گزارش ، وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است كه نسبت به بازسازي ساختمانهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، دانشگاه آزاد اسلامي ، قوه قضاييه و ساير دستگاههاي دولتي اقدام كند.

هيات وزيران همچنين مبلغ 7 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار براي بازسازي ساختمانهاي نيروي مقاومت بسيج اختصاص داد.

بر اساس اين مصوبه مبلغ 6 ميليارد و 200 ميليون ريال از محل منابع پيش بيني شده در بند "ژ" تبصره (16) قانون بودجه سال 83 كل كشور و مبلغ 14 ميليارد و 200 ميليون ريال تسهيلات بانكي براي احداث ميدان ميوه و تره بار بم در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد.

همچنين مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار براي ترميم و تكميل بناي دو حوزه علميه خواهران و يك حوزه علميه برادران براي اجراي عمليات در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت.

اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرده است ، نسبت به دريافت تسهيلات مالي در قالب روش تامين مالي استصناع به ميزان 34 ميليون و 830 هزار "يورو" بابت بخشي از هزينه هاي اجرايي پروژه شبكه فاضلاب شهر بم با نرخ كارمزد ساليانه 6 درصد اقدام كند. اين مبلغ جهت وزارت نيرو با دوره بازپرداخت دوازده ساله كه پس از يك دوره ساخت سه ساله آغاز مي شود و معادل ريالي آن متناسب با پرداخت وام به وزارت نيرو از سقف اعتبارات كل مصوب قبلي كسر خواهد شد.

همين وزارتخانه موظف شده كه مبلغ 9 ميليون و 960 هزار دلار آمريكا را به صورت وام مستقيم دريافت كند اين وام براي ساخت بيست باب مدرسه در بم با دوره بازپرداخت بيست ساله و هزينه كارمزد ساليانه 5/2 درصد براي سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس هزينه خواهد شد.

بر همين اساس دريافت تسهيلات مالي در قالب كمك بلاعوض به ميزان يك ميليون دلار آمريكا براي ساخت تجهيز مركز بازپروري معلولين شهر بم در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد.

بر اساس بخش ديگري از اين مصوبه براي تسهيل در اجراي پروژه تامين خانه هاي پيش ساخته بم از محل كمك يك ميليارد و 551 ميليون و 487 هزار "يني" ، كالاهاي ارسالي با اعمال بخشودگي عوارض گمركي ترخيص و با اتباع ژاپني شاغل در طرح اجازه ورود داده مي شود و اين پروژه از هرگونه ماليات معاف است.

برپايه همين گزارش تسهيلات بانكي به مبلغ 293 ميليارد و 748 ميليون و 790 هزار ريال جهت وزارت جهاد كشاورزي تامين مي گردد تا با نرخ سود و كارمزد (6درصد) و دوره مشاركت دو ساله و بازپرداخت تسهيلات هشت ساله از طريق بانك كشاورزي به عنوان بانك عامل اقدام كند و مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور تا (5/13درصد) در مورد فعاليتهاي كشاورزي به مبلغ 100 ميليارد ريال در دو قسط در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار خواهد گرفت.

هيات وزيران همچنين به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده است كه به منظور تامين مسكن مستاجرين ساكن بم نسبت به انبوه سازي براي اين افراد و واگذاري به صورت اجاره به شرط تمليك اقدام و به منظور تسريع در احداث و ايجاد انگيزه و سهولت خريد براي مستاجرين، تسهيلات بانكي به مبلغ 60 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني به سازمان ملي زمين و مسكن براي يك هزار واحد اختصاص داده شود.

گفتني است اين مصوبه در تاريخ چهارم آذر سال جاري از سوي هيات وزيران تصويب و در تاريخ يازدهم آذرماه به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش ، بازرگاني ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اجرا ابلاغ شده است .