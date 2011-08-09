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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

منتظری:

"قلم" سلاح موثر خبرنگاران است

"قلم" سلاح موثر خبرنگاران است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: " قلم"، سلاح موثر در دست خبرنگاران است تا چراغ دانایی را برافروزند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: خبرنگاران پرچم مقدس اطلاع رسانی هستند که پرچم مقدس اطلاع رسانی را به دوش می کشند تا حقایق را بیان کنند.

وی افزود: همایش روز خبرنگار امسال متفاوت با سال های قبل و به توصیه استاندار با همکاری نهاد ها وادارات و با شکوه تر وشایسته تر از سال های قبل برگزار شده است.

وی بیان داشت: از مجموع 400 خبرنگار استان تنها 70 نفر از خدمات بیمه استفاده می کنند چون عدم پیگیری ندارند و امکان اینکه خبرنگاران از چندین نوع بیمه استفاده کنند وجود دارد.

منتظری اظهار داشت: یکی از انتظارات جامعه خبرنگاران مسکن بوده که تمهیدات آن اندیشیده شده است و خبرنگاران می توانند از مزایای مسکن مهر استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: خبرنگارانی که نمی خواهند از مسکن مهر استفاده کنند در قالب تعاونی های کوچک امکان برخورداری از مسکن آنان امکان پذیر می شود.

مدیر کل ارشاد گلستان بیان داشت: در صندوق حمایت از هنرمندان و خبرنگاران که تاکنون 40 نفر عضو آن هستند برخی کمک ها برای مشکلات احتمالی بلاعوض است و وام های بلند مدت به اعضاء داده می شود.

وی از راه اندازی سایت ویژه خبرنگاران استان در هفته آینده خبر داد و گفت: تمام اطلاعات مربوط به خبرنگاران در سایت  گذاشته می شود.

وی افزود: دوره های آموزشی خبرنگاران در سال 90 از نیمه دوم سال هم مقدماتی وهم پیشرفته آغاز می شود.

منتظری تصریح کرد: با همکاری تربیت بدنی تمهیداتی اندیشیده شده است تا خبرنگاران از استخر شنا با تخفیف 50 درصد و رایگان استفاده کنند.

کد مطلب 1379142

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