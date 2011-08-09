پزشک آلمانی مبارک تهدید به قتل شد/ ادامه درمان در بیمارستان نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، "فرید دیب" وکیل مدافع رئیس جمهور مخلوع مصر اظهار داشت: "مارکس بوشیلر" پزشک آلمانی مبارک از سوی افرادی ناشناس تهدید به مرگ شده است.

وی افزود: این افراد ناشناس پیامهای تهدیدآمیز خود را به آدرس این پزشک آلمانی در بیمارستان هایدلبرگ (محل درمان مبارک در سالهای اخیر) ارسال کرده و تاکید کرده اند که اگر بار دیگر برای معالجه مبارک اقدام کند، کشته می شود.

در این نامه تهدیدآمیز خطاب به پزشک آلمانی آمده است: "رئیس جمهور مخلوع باید به دست سرنوشت سپرده شود چون در گذشته کارهای زیادی کرده است که باید تقاص آنها را پس دهد، برخی می خواهند از شما در جهت منع برگزاری جلسات محاکمه مبارک به بهانه وضعیت سلامتی وی بهره گیری کنند".

وکیل مدافع مبارک تاکید کرد: این پیامها پزشک آلمانی را از ادامه روند درمان مبارک ترسانده و در نهایت باعث شد که "یاسر عبدالقادر" پزشک مصری جایگزین وی شود.

فرید دیب افزود: وضعیت جسمانی مبارک پس از انتقال به مرکز جهانی طب با توجه به اینکه یک بیمارستان نظامی است، بهتر شده است و این بیمارستان از لحاظ خدماتی نیز بهتر از بیمارستان شرم الشیخ است.

وی همچنین با تکذیب شایعات مطرح شده حضور مبارک در تمامی جلسات دادگاه را امری لازم دانست. از سوی دیگر، منابع خبری از روند آرام درمان مبارک در این بیمارستان نظامی خبر می دهند.