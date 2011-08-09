تحرکات ضد سوری آمریکا و ترکیه؛ از نزدیکی مواضع تا اهداف آنکارا

مقامات رسمی ترکیه از آغاز اعتراضات مردمی سوریه تاکنون سیاست متناقض و غافلگیر کننده ای را در قبال سوریه در پیش گرفته اند.

این مقامات به اظهارنظرهای تند و تهدید آمیز علیه سوریه همچون سخنان اخیر "رجب طیب اردوغان" مبنی بر اینکه صبر آنکارا در رابطه با تحولات سوریه بسر آمده است" اکتفا نکرده اند بلکه همسو با سیاست ها و تحرکات ضد سوری کشورهای غربی اقداماتی را علیه سوریه همسایه استراتژیک خود طی ماه های گذشته انجام داده اند.

عدم محکومیت کشتار مردم، نیروهای امنیتی و ارتش توسط مقامات ترکیه، میزبانی نشست های مخالفان سوری، پذیرش آوارگان سوری و حتی احداث چادرهایی برای اسکان آوارگان پیش از مهاجرت سوری ها و بزرگنمایی در این باره از جمله تحرکات ضد سوری ترکیه به شمار می رود.

اظهارات تهدید آمیز نخست وزیر ترکیه در حالی مطرح می شود که داود اوغلو وزیر خارجه این کشور قرار است امروز برای دیدار با مقامات سوری راهی دمشق شود. مقامات آمریکایی در آستانه این سفر رایزنی های خود را با همتایان ترک با هدف اعمال فشار بر سوریه افزایش داده اند.

"فرانسیس جی ریکاردونه" سفیر آمریکا در آنکارا روز گذشته درباره تحولات سوریه با "ابراهیم کالن" مشاور رجب طیب اردوغان گفتگو کرد. در این دیدار تحولات سوریه به طور کامل ارزیابی شد.

همزمان با دیدار سفیر آمریکا با مشاور اردوغان، نخست وزیر ترکیه نیز نشست شورای امنیت ملی ترکیه را برگزار کرد و در آن تحولات سوریه را بررسی کرد.

در همین حال "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا نیز با همتای ترک خود تلفنی گفتگو کرد. وی از اوغلو خواست که در سفر به دمشق از مقامات سوری بخواهد فورا نظامیان خود را به پادگان ها بازگرداند و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند.

"فردریک هوف" مسئول پرونده سوریه در وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته برای دیدار و گفتگو با مقامات ترکیه درباره تحولات سوریه و منطقه وارد آنکارا شد.

بنا بر اعلام تحلیلگران و کارشناسان سیاسی، مواضع آنکارا و واشنگتن طی 2 ماه گذشته بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده است و 2 کشور به دنبال فراهم کردن شرایطی هستند تا نظام را سوریه تحت فشار قرار دهند. از دید آمریکا ترکیه گزینه مناسبی برای حمایت از مواضع ضد سوری واشنگتن به شمار می رود چرا که این کشور هم پیمان استراتژیک سوریه است و دارای 800 کیلومتر مرز مشترک با سوریه و عضو ناتو است.

هرگونه اغتشاش و ناآرامی در سوریه زمینه اقدامات تروریستی گروهک "پ.ک.ک" در خاک ترکیه را فراهم می کند و کردهای مخالف ترکیه از این جهت منشا نگرانی مقامات این کشور محسوب می شود از این رو آنکارا مسئله سوریه را یک امر داخلی برای خود تلقی می کند. مهرداد محمدی "مهرداد محمدی" کارشناس مسائل ترکیه در رابطه با اهداف ترکیه از اتخاذ مواضع ضد سوری طی ماه های گذشته و اظهارات تهدید آمیز اردوغان مبنی بر اینکه تحولات سوریه یک مسئله داخلی برای کشورش است گفت: این موضوع به یکسری شرایط اجتماعی و تاریخی ترکیه مربوط است در حال حاضر طبق آمارهای غیر رسمی حدود 11 میلیون علوی در این کشور زندگی می کنند. "مهرداد محمدی" کارشناس مسائل ترکیه در رابطه با اهداف ترکیه از اتخاذ مواضع ضد سوری طی ماه های گذشته و اظهارات تهدید آمیز اردوغان مبنی بر اینکه تحولات سوریه یک مسئله داخلی برای کشورش است گفت: این موضوع به یکسری شرایط اجتماعی و تاریخی ترکیه مربوط است در حال حاضر طبق آمارهای غیر رسمی حدود 11 میلیون علوی در این کشور زندگی می کنند.

وی افزود: این افراد در سوریه خویشاوندانی دارند که اگر نظام سوریه تغییر کند قطعا در این کشور جنگ مذهبی روی خواهد داد و این در حالی است که ترکیه نمی خواهد با این امر مواجه شود چرا که به مرور تبعات آن برای ترکیه خطرناک خواهد بود و این (11 میلیون نفر) رقم قابل توجهی است و منبع آراء خوبی برای یک حزب به شمار می رود.

این کارشناس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف تحرکات ضد سوری ترکیه به بحث "پ.ک.ک" برمی گردد. هرگونه ناآرامی و اغتشاش در سوریه (با توجه به اینکه "پ.ک.ک" در گذشته در سوریه فعالیت می کرد) زمینه اقدامات تروریستی این گروهک در خاک ترکیه را فراهم خواهد کرد و کردهای مخالف ترکیه که حدود 30 سال است در حال جنگ با این کشور هستند و علیرغم تدابیر شدید امنیتی در مرزها حملات تروریستی این گروهک همچنان ادامه دارد منشا نگرانی مقامات ترکیه محسوب می شوند.

محمدی تصریح کرد: بنابراین این امر به ضرر ترکیه است و وضعیت این کشور را به 20 سال قبل باز خواهد گرداند لذا ترکیه مسئله سوریه را یک امر داخلی برای خود تلقی می کند که نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد.