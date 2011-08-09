به گزارش خبرنگار مهر، در بخش استفتائات جدید دفتر اطلاع رسانی مقام معظم رهبری در ذیل احکام روزه مسئله مسواک با خمیر دندان در حال روزه مطرح شده است.

دراین بخش در پاسخ به این سؤال که مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟ آمده است: اشکال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان که آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیرى شود.

در توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید شیعیان در مسئله 1570 در احکام روزه این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است: اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد ، روزه او باطل می شود ، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب . چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت و چه کم باشد یا زیاد، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو ببرد روزه او باطل می شود ، بلکه اگر رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشودٰ ولی بداند که در دهان باقی است و با آب دهان مخلوط شده است بنابر احتیاط لازم نباید آن را فرو برد .

همچنین در استفتاء خبرنگار مهر از بخش آنلاین پاسخگویی به سىالات شرعی دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به این که مسواک زدن با خمیردندان در زمان روزه چه حکمی دارد مشخص شد: مسواک کردن در حال روزه، مانعى ندارد. ولى اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلک نشود، جایز نیست و در صورتى که با خمیر دندان مسواک کند، باید دهان را بعد از آن کاملا بشوید.