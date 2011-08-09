به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میرعباس صوفی‌وند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در پی شناسایی یک سایت اینترنتی که اقدام به جذب مشتری و پخش سی‌دی غیر مجاز به متقاضیان خود در سراسر کشور می‌کرد موضوع در دستور یگان امنیت اخلاقی این پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با انجام تحقیقات و بررسیهای لازم سرانجام منزل شخص راه‌اندازی کننده سایت مذکور شناسایی شد و ماموران نیز به محل مورد نظر در یکی از محلات شهر اصفهان اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: ماموران در این منزل فردی به نام منصور ـ الف را به همراه زنی به نام منصوره ـ الف که هیچگونه نسبتی با هم نداشتند دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسیهای انجام شده از این منزل تعداد یکهزار و 500 حلقه لوح فشرده غیر مجاز به همراه یک دستگاه لپ‌تاپ، یک دستگاه کیس رایانه و یک دستگاه هارد که حاوی تصاویر و فیلمهای غیر مجاز بود کشف و ضبط شد.

صوفی‌وند اضافه کرد: در ادامه طرح مبارزه با توزیع کنندگان محصولات ضد فرهنگی منزل یکی دیگر از افرادی که با راه‌اندازی سایت اینترنتی اقدام به توزیع و پخش سی‌دی‌های غیر مجاز به سراسر کشور می‌کرد شناسایی شد.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این منزل هم دو نفر به نامهای داریوش ـ غ و نادر ـ م را دستگیر و تعداد یکهزار و 900 حلقه سی دی غیر مجاز را به همراه سه دستگاه کیس رایانه، دو عدد هارد، یک عدد فلش و یک عدد مموری کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: دراین رابطه پرونده تشکیل شد و متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.