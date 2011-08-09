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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

ارائه مقاله استاد گرگانی در کنگره بین المللی کواترنر

ارائه مقاله استاد گرگانی در کنگره بین المللی کواترنر

گرگان - خبرگزاری مهر: مقاله استاد گروه آبخیزاری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در هیجدهمین کنگره چهارسالانه اتحادیه بین اللملی تحقیقات کواترنر به صورت سخنرانی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره از 21 تا 27 جولای 2011 در شهر برن سوئیس با شرکت بیش از سه هزار 200 نفر و ارائه هفت سخنرانی کلیدی و دو هزار و 500 مقاله شفاهی و پوستری در 110 جلسه علمی برگزار شد.

پرفسور مجید اونق از گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان تنها سخنران ایرانی در جلسه 101 کنگره با موضوع تغییر فیزیکی محیط و واکنش فرهنگی انسان در هولوسن مقاله ای تحت عنوان ارزیابی ریسک پیشروی حادثه ای آب دریای خزر در سواحل استان گلستان ارائه کرده است.

مفاد این مقاله حول تعیین سه سطح تراز مدیریتی و ارزیابی ریسک 2 سناریوی بحرانی پیش بینی تراز آب مبتنی بر معادلات سنتی (هیدرولوژیکی ـ آماری با سطح تراز 22ـ متر در 2050) و جدید ( انتشار گازـ گرم شدگی آتمسفر با سطح تراز 32ـ متر در 2100) مورد توجه قرار گرفت.

این مقاله بحث علمی دو نفر از خزرشناسان برجسته جهان پروفسور کروننبرگ از دانشگاه فنی دلف هلند و پروفسور لروی از دانشگاه برانل انگلستان قرار گرفت.
 
در این مقاله بر احتمال نوسان حادثه ای نامنظم دوسویه آب دریا و خسارت بحرانی آن بر جوامع ساحلی و لزوم انتخاب به موقع استراتژی های مناسب مدیریت ریسک با شعار خزر، طبیعت سیاه در دهه های آتی تاکید شد.
کد مطلب 1379152

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