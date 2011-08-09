اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بدمینتون پسران نوجوان قم در مسابقات قهرمانی دختران نوجوان کشور برابر حریفان به برتری دست یافت و قهرمان شد.



در این مسابقات که با شرکت تیم‌های مختلفی از استان‌های کشور در شهرستان رامسر برگزار شد، پسران بدمینتون باز قم برابر تمام حریفان با قدرت به میدان رفتند و در پایان دیدارهایی کاملا برتر موفق شدند حریفان خود را با اختلاف شکست داده و مسابقات را با قهرمانی به پایان ببرند.



تیم بدمینتون پسران نوجوان قم در این مسابقات که از سطح بسیار بالایی برخوردار بود، در مجموع تیمی بالاتر از سایر حریفان قرار گرفت و توانست برای نخستین بار عنوان قهرمانی پیکارهای بدمینتون المپیاد دانش آموزی کشور را کسب کند.



اعلام برنامه دو بازی آینده صبا مقابل راه آهن و سایپا البرز ؛



برنامه بازی‌های تیم فوتبال صبای قم برابر تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و سایپا البرز اعلام شد.



با اعلام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال مشخص شد که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم با سایپا البرز و راه آهن شهرری در روزهای 21 و 25 مرداد ماه برگزار می‌شود و طی آن صبای قم به ترتیب میهمان و میزبان حریفان خود است.



بر اساس این برناغمه روز جمعه بیست و یکم مردادماه در هفته سوم از دور رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ، تیم فوتبال صبای قم در دیداری حساس در خارج از خانه در ورزشگاه اختصاصی راه آهن به مصاف شاگردان علی دایی می‌رود.



این در حالی است که روز بیست و پنجم مرداد ماه نیز صبای قم در خانه یعنی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم‌ صدرنشین لیگ برتر و هم امتیازی خود یعنی سایپا البرز است تا با شاگردان مجید صالح دیدار کند که هر دو مسابقه از ساعت 22 برگزار می‌شود.



حضور دوومیدانی کاران ناشنوای قم در مسابقات قهرمانی کشور‌



دبیر هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم گفت: دوومیدانی کاران ناشنوای قم در مسابقات قهرمانی کشور حضور یافتند.

جلال سعادتمند افزود: مسابقات دوومیدانی ناشنوایان قهرمانی کشور رده سنی جوانان در اردبیل برگزار شد و طی آن در این مسابقات چهره‌های مدعی از استان‌های مختلف کشور در 15 ماده رشته دوومیدانی به مدت دو روز در پیست دوومیدانی ورزشگاه اردبیل با هم به رقابت پرداختند.



وی اظهار داشت: شناسایی استعدادهای این رشته ورزشی و انتخاب نفرات تیم ملی دو و میدانی کشور برای شرکت در مسابقات برون‌مرزی از اهداف برگزاری این رقابت‌ها بود و در نهایت نیز یک نشان برنز در پرتاب وزنه برای تیم قم به دست آمد.

