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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

غفاری خبر داد:

استانداری خراسان رضوی سخنگو معرفی می کند

استانداری خراسان رضوی سخنگو معرفی می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی از تعیین سخنگو برای استانداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در شورای اطلاع رسانی پیشنهاد شده برای استانداری سخنگو معرفی شود که استاندار موافقت خود را با انتخاب سخنگو اعلام کرده و بزودی معرفی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در کارگروه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی هیچ محدودیتی برای حضور رسانه قائل نیستیم، افزود: از رسانه انتشار مناسب اخبار را انتظار داریم.

وی یادآور شد: یکی از آسیب هایی که در حوزه رسانه ها وجود دارد این است که با وجود تمام خدماتی که انجام می شود، نگرانی از متهم شدن نظام دینی به ناکارآمدی است.

با بیان اینکه ایجاد یاس و نا امیدی یکی از استراتژی های دشمن در جنگ نرم است، افزود: اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، کمک به وحدت و انسجام ملی، تقویت باورهای دینی و ارزش های انقلابی از مهم ترین کارکردهای رسانه هاست.

کد مطلب 1379158

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