ثبت جهانی بازار تبریز عامل رونق کسب و کار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از بازاریان تبریز تاکید کرد: ثبت جهانی بازار تبریز ثبت شیوه و سلوک زندگی مردم و آداب و رسوم استان نیز به شمار می رود.

وی با بیان اینکه بازار تبریز در طول عمر هزار ساله خود منشاء خدمات بزرگی بوده، بیان کرد: این بازار همواره در زمینه دینداری، بیدارگری و مبارزه با استکبار و طاغوت نقش مهمی داشته است.

محمدی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مراسم جشن ثبت جهانی بازار، گفت: نقش این بازار در وقایع سیاسی پیش از انقلاب به حدی است که ‌تجلیل از ثبت جهانی بازار تبریز از سوی رئیس جمهور به عنوان تجلیل از ارزش‌های معنوی ارزشمند و گرامی داشت یاد و خاطره مجاهدان بزرگ معرفی شد.

وی اضافه کرد: ثبت جهانی بازار تبریز نقش مهمی در انتقال بیش از پیش مفاهیم فرهنگی و سنت های آذربایجان به مردم سایر نقاط ایران و جهان دارد.

تراب محمدی با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه نقش بازار تبریز در مسایل فرهنگی و اجتماعی، افزود: لازم است با تلاش مضاعف، بازاریان کارکرد اقتصادی و اجتماعی خود را افزایش دهند تا شاهد آینده درخشان تر و ماندگار این بازار جهانی باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: بازار جهانی تبریز از دیرباز عالی ترین و عملی ترین مرکز تجارت و کسب و کار و همچنین اشاعه و انتقال رفتارهای فرهنگی بوده و هست.

لازم به ذکر است، جشن ثبت جهانی بازار تبریز با حضور رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزیر راه وشهرسازی، معاون پارلمانی رییس جمهور، نماینده ولی فقیه در استان و استاندارآذربایجان شرقی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و کسبه و بازاریان روز نهم مرداد در تبریز برگزار شد.

جمعی از کسبه و صاحبان اصناف مختلف بازار تبریز، اعضای هیئت امنا و انجمن اسلامی بازار تبریز پس از برگزاری مراسم شکوهمند جشن ثبت جهانی این بازار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی دیدار و از تلاش های این سازمان قدردانی کردند.

گفتنی است، بازار جهانی تبریز با دارا بودن بیش از 160 عنصر مختلف، به عنوان بزرگترین سازه سرپوشیده آجری بهم پیوسته جهان سال 1389 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شد.