پردیسان قم نیازمند 300 مسجد 500 متری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی موسی‌پور روز دوشنبه در نشست همایش بهره وری در صنعت ساختمان گفت: همان طور که برای فضای سبز و صندلیهای سینما سرانه تخصیص می یابد باید برای ساخت و ساز گسترده در پردیسان نیز که 24 هزار واحد الان در دست ساخت است سرانه مسجد اختصاص یابد.



وی با بیان اینکه نزدیک به ده مسجد در این منطقه وجود دارد اظهارداشت: با برآوردی که ما داشته ایم برای سکونت 200 هزار نفر باید 300 مسجد 500 متری در دوطبقه مجزا برای خانمها و آقایان در پردیسان ساخته شود.



مهندسی فرهنگی به ساخت و سازها ضمیمه شود



موسی پور با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در سفربه قم برای تغییر منظر شهری متناسب با معماری اسلامی تصریح کرد: اگر واقعا بخواهیم فرمایش ایشان را تحقق ببخشیم باید لوازم فرهنگی را که تامین کننده سکونت روحی است فراهم کنیم که از جمله آنها لزوم پیوست فرهنگی برای ساخت و ساز است.



وی تاکیدکرد: چه اشکالی دارد که یک مجتمع در کنار مجوزهایی که از لحاظ مهندسی و فنی و ... می گیرد جواز مهندسی فرهنگی نیز دریافت کند و براساس این جواز معماری مبتنی بر اسلام باشد.



موسی پور تاکیدکرد: معنا ندارد که بالاترین مدیریت در پروژه های شهری باشد اما از معماری اسلامی خبری نباشد.



وی اظهارداشت: داشتن جواز مهندسی فرهنگی می تواند از قم به دیگر نقاط کشور الگوسازی شود.



خانه 5 تن آل عبا بهترین الگو برای معماری اسلامی



مدیر طرح و برنامه حرم مطهر حضرت معصومه(س) خانه‌های حضرت علی(ع) و آثار باقی مانده از بزرگان دین همانند 5 تن آل عبا را بهترین نمونه برای معماری اسلامی وشیعی دانست و گفت: محققان جهاد دانشگاهی می توانند با مطالعه دقیق این آثار الگویی از معماری اسلامی ارائه کنند.



وی تاکید کرد: در این الگو اتاق دختران از پسران و اتقاق خواب جداگانه است همچنین مطبخ همانند آشپزخانه‌های امروزی باز نیست.

