دومین جشنواره فیلمهای ایرانی در لندن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلمهای ایرانی لندن تنها رویداد سالانه ای است که سینمای ایران را در بریتانیا معرفی و ارائه میکند. هدف این فستیوال عرضه بهترین فیلم های ایرانی درهر ژانر و سبک مختلفی و جذب حداکثر مخاطبان برای دیدن فیلم های ایرانی در این کشور است.

این جشنواره تلاش می کند، فرصتی برای فیلمسازان حرفه ای و نیمه حرفه ای فراهم آورد تا با نمایش فیلم هایشان در معرفی فرهنگ ایرانی سهیم باشند.

مراسم افتتاحیه ی دومین جشنواره فیلم های ایرانی لندن در تاریخ18نوامبر 2011 در یکی از معتبرترین سالن های لندن با حضور طیف وسیعی از اهالی سینما و هنر برگزار خواهد شد. این مراسم شامل اجرای موسیقی زنده و نمایش فیلم به منظور معرفی فرهنگ ایرانی به مخاطبان جدید خواهد بود.

در طول برگزاری جشنواره نیز علاوه بر نمایش فیلم، برنامه های متنوع دیگری در سطح شهر لندن به اجرا خواهد درآمد. این برنامه ها شامل جلسات پرسش و پاسخ، نمایشگاه ها و جلسات ارتباط گیری و آشنایی و نمایش آخرین فیلم های ایرانی می باشد. در مراسم اختتامیه ی این فستیوال به چهار رشته جوایزی اهدا خواهد شد: بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم انیمیشن.

در این بخش ویوکا ملگارد فیلسمساز ونویسنده، برایان تی ادوارد استاد دانشگاه نویسنده، پژمان دانایی، فردین خلعتبری و محمدرضا مقدسیان هیئت انتخاب و رخشان بنی اعتماد و مجتبی میر طهماسب نیز از اعضای هیئت داوری این جشنواره هستند.

علاوه بر برنامه ی اصلی که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد، امسال جشنواره فیلم های ایرانی در لندن برنامه ی دیگری به نام شب های ایرانی من تدارک دیده است. این برنامه شامل نمایش فیلم در پنجم و بیست و پنجم هر ماه می باشد. در شب های ایرانی بهترین فیلم های ایرانی برای مخاطبان ساکن در لندن و حومه نمایش داده خواد شد که از میان آنها می توان به "آواز گنجشکها" مجید مجیدی، "سه زن" منیژه حکمت و... اشاره کرد.