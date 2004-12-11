يك هزار ميليارد تومان براي مصارف دارويي كشور هزينه مي شود

دكتر سعيد واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كاهش ميزان داروهاي وارداتي كه هم اكنون بسياري از آنها در داخل كشور به وسيله توليدكنندگان داخلي دارو در كشور ساخته مي شود، مي تواند هزينه مصرف دارو را در كشور كاهش دهد.

وي با بيان اينكه داروهاي توليد داخل با كيفيت خوبي ساخته مي شوند و تفاوتي با داروهاي وارداتي ندارد، گفت: با توجه به قيمت بالاي داروهاي وارداتي، مي توان با توليد همان داروها در كشور، آنها را با قيمت كمتري تهيه كرد، بنابراين از اين طريق ميزان هزينه صرف شده براي دارو، در كشور كاهش مي يابد و بودجه كل دارويي در جهت صرفه جويي آن، هدايت مي شود.

دبير انجمن داروسازان ايران ادامه داد: سازمان هاي بيمه گر بايد با توجه به تغيير قيمت هاي دارو، درصد فرانشيزيي كه از سوي بيمار پرداخت مي شود را كاهش دهند تا ابن تغيير براي افرادي كه تحت پوشش سازمان هاي بيمه گر هستند، مشكل ايجاد نكند و داروها با قيمت ثابت در اختيار آنها قرار گيرد.