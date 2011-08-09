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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

خجسته:

720 میلیارد ریال اعتبار به راه های روستایی خراسان رضوی اختصاص یافت

720 میلیارد ریال اعتبار به راه های روستایی خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از اختصاص 720 میلیارد ریال اعتبارات ملی و استانی به منظور احداث و آسفالت راه های روستایی استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خجسته قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اهتمام دولت خدمتگزار برای آسفالت راه تمام روستاهای بالای 50 خانوار در کشور تا انتهای پایان دوره کاری دولت دهم، عملیات اجرایی 112 پروژه جدید در سال جاری و پس از برگزاری مناقصه های لازم آغاز خواهد شد.

وی افزود: دولت برای محقق شدن اجرای این پروژه ها در استان بودجه ای برابر با 600میلیارد ریال از اعتبارات ملی را اختصاص داده، که تمام آن برای اجرای آسفالت راه ها هزینه خواهدشد.

خجسته گفت: سهم اعتبارات استانی در این خصوص 120 میلیارد ریال تعیین شده است.

وی افزود: امید است درسال جاری روند احداث و آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار در چند شهرستان استان تکمیل شده و جشن تکمیل این راه ها نیز برگزار شد.

کد مطلب 1379171

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