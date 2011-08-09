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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

حقوق خانواده در ایران منطبق بر موازین دینی است

حقوق خانواده در ایران منطبق بر موازین دینی است

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در ایران حقوق خانواده کاملا منطبق بر موازین دین است، به تبیین خانواده از دیدگاه‌های مختلف با تأکید بر قرآن و سنت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد روشن که در نشست تخصصی "خانواده در قرآن و سنت" سخن می‌گفت با اشاره به آیه "اِن‌َّ اللّه‌َ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوم‌ٍ حَتّی‌َ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم‌"، چهار مرحله را برای اصلاح خانواده برشمرد و گفت: وقتی می‌توان به اصلاح نهاد خانواده اقدام کرد که اول جایگاه خانواده در نظام اجتماعی به‌خوبی شناخته و درک شود، دوم برای تشکیل آن و گزینش همسر به رهنمودهای عقل و دین توجه کافی شود.

وی تبدیل رابطه با همسر را از عشق‌های غریزی به رابطه توأم با مسئولیت و ساخت آینده سومین مرحله اصلاح خانواده عنوان کرد و افزود: در مرحله چهارم با شناخت کافی اعضای خانواده از وظایف خود هر کدام اهتمام لازم را برای عمل به تکالیف خود داشته و در آخر خانواده را به ‌عنوان جزو پایدار جامعه تلقی و اعتقاد راسخ به تاثیر و تاثر از یکدیگر داشته باشند.

رئیس دانشگاه سوره با استناد به آیه "وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ" از سوره ذاریات و آیات "سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا" و "وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ" از سوره‌های "یس" و "رعد" تصریح کرد: سخن از زوجیت به‌عنوان قاعده‌ای حاکم بر مخلوقات الهی در قرآن‌کریم آمده است؛ آنچنان که گویا کائنات مخلوق الهی باید زوج باشند و در فردیت نقصان است که با تزویج، قدم و راه تکامل می‌نهد.

دکتر روشن در پایان با بیان اینکه قرآن تنها به فرد نگاه نمی‌کند، بلکه به جامعه نیز نظر دارد یادآور شد: جامعه بستر رشد انسانی تلقی شده و همانگونه که آحاد جامعه بشری دارای حالات تولد، زندگی و مرگ هستند برای جامعه نیز چنین مراحلی در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 1379172

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