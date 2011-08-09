حقوق خانواده در ایران منطبق بر موازین دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد روشن که در نشست تخصصی "خانواده در قرآن و سنت" سخن میگفت با اشاره به آیه "اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم"، چهار مرحله را برای اصلاح خانواده برشمرد و گفت: وقتی میتوان به اصلاح نهاد خانواده اقدام کرد که اول جایگاه خانواده در نظام اجتماعی بهخوبی شناخته و درک شود، دوم برای تشکیل آن و گزینش همسر به رهنمودهای عقل و دین توجه کافی شود.
وی تبدیل رابطه با همسر را از عشقهای غریزی به رابطه توأم با مسئولیت و ساخت آینده سومین مرحله اصلاح خانواده عنوان کرد و افزود: در مرحله چهارم با شناخت کافی اعضای خانواده از وظایف خود هر کدام اهتمام لازم را برای عمل به تکالیف خود داشته و در آخر خانواده را به عنوان جزو پایدار جامعه تلقی و اعتقاد راسخ به تاثیر و تاثر از یکدیگر داشته باشند.
رئیس دانشگاه سوره با استناد به آیه "وَمِن کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ" از سوره ذاریات و آیات "سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا" و "وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ" از سورههای "یس" و "رعد" تصریح کرد: سخن از زوجیت بهعنوان قاعدهای حاکم بر مخلوقات الهی در قرآنکریم آمده است؛ آنچنان که گویا کائنات مخلوق الهی باید زوج باشند و در فردیت نقصان است که با تزویج، قدم و راه تکامل مینهد.
دکتر روشن در پایان با بیان اینکه قرآن تنها به فرد نگاه نمیکند، بلکه به جامعه نیز نظر دارد یادآور شد: جامعه بستر رشد انسانی تلقی شده و همانگونه که آحاد جامعه بشری دارای حالات تولد، زندگی و مرگ هستند برای جامعه نیز چنین مراحلی در نظر گرفته شده است.
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