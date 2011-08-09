مدال برنز عبدالمجید سپهوند قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سپهوند در وزن 91+ کیلوگرم دوشنبه شب با برتری مقابل حریف کویتی خود به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و چنانچه پنج شنبه مقابل حریف عراقی به پیروزی برسد راهی دیدار پایانی می شود.

بر پایه این گزارش، محمد مهدی پور در 60 کیلوگرم مقابل حریف چینی تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت. امین بخشی زاده هم در 64 کیلوگرم پپیش از این از دور مسابقات حذف شده بود.

محمد نوری، بوکسور وزن 90 کیلوگرم کشورمان، امشب با حریفی از پاکستان دیدار دارد و در صورت پیروزی مقابل این بوکسور، ضمن مسجل کردن مدال برنز خود راهی دیدار پایانی می شود.

رقابت های بوکس جام کنفدراسیون آسیا با حضور 150 بوکسور از 24 کشور جهان در اینچئون کره جنوبی در حال برگزاری است.