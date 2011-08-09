کرایه اتوبوس در اصفهان دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاج‌رسولیها با اعلام این خبر افزود: دولت مابه‌التفاوت قیمت سوخت را به شهرداری پرداخت نکرده و بر همین اساس مدیریت شهری به اجبار برای جبران هزینه‌های شهر اقدام به افزایش کرایه اتوبوسها کرده است.

وی با بیان اینکه شهرداری از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تمام ظرفیت به مردم در زمینه حمل و نقل عمومی سرویس‌دهی کرده است اظهار داشت: مدیریت شهری در سال ۹۰ سعی کرده هیچگونه افزایشی در نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و همچنین عوارض نداشته باشد اما با توجه به این که تاکنون هیچ یارانه‌ای به شهرداری اصفهان پرداخت نشده نرخ کرایه اتوبوس از شهریورماه ۱۰۰ تومان می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: قیمت واقعی هر سفر با اتوبوس بیش از ۳۳۰ تومان است و به نوعی شهرداری مابه‌التفاوت نرخ کرایه هر سفر را با قیمت واقعی می‌پردازد اما اکنون با افزایش قیمت سوخت واقعاً با مشکل مواجه شده و بنابراین از اول شهریورماه فقط ۱۰۰ تومان این هزینه از شهروندان دریافت خواهد شد.

وی پرداخت کامل مابه‌التفاوت قیمت سوخت را از دولت خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه ناوگان اتوبوسرانی روزانه بیش از یک میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند و سهم ۲۳ درصدی در سیستم حمل و نقل و جابه‌جایی مسافران دارد لازم است برای سرویس دهی بهتر به شهروندان سریع‌تر هزینه‌های این ناوگان تامین شود.

حاج‌رسولیها با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در شرایط فعلی چاره‌ای جز افزایش کرایه اتوبوس ندارد تاکید کرد: هنوز سهم شهرداری از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی مشخص نشده لذا لازم است این مهم برای این ارگان خدماتی هرچه سریع‌تر روشن شود.

وی بیان داشت: این منصفانه نیست که هزینه‌های سوخت افزایش یابد و نرخ کرایه اتوبوس به همان میزان بدون هیچ پرداخت سهم یارانه‌ای ثابت بماند.