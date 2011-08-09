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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

تا پایان امسال ؛

بخش زیادی از واحدهاى کشاورزى مشمول بسته حمایتى مى‌شوند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه از اوایل امسال کارهای مربوط به بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی سرعت پیدا کرده و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم حداقل 40درصد واحدهای زیرمجموعه بخش کشاورزی را تحت پوشش قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان درباره تلاش دولت برای ارائه تسهیلات و وام به بخشهای زیرمجموعه های کشاورزی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون در تمام زیرمجموعه های بخش کشاورزی، واحدهایی که مشمول بسته های حمایتی هدفمندسازی یارانه ها می شوند، پرداخت وام جریان پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی اوایل کار به دلیل مشکلات هماهنگی ها میان سیستم بانکی و واحدهای تولیدی که باید فهرست آنها تهیه می شد، مقداری زمان صرف شد اما خوشبختانه از اوایل سال کارها روند عادی خود را طی می کند و سرعت پیدا کرده است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، خلیلیان افزود: به همین میزان هم که تاکنون تسهیلات دریافت کرده اند، نشان دهنده این است که روند کار رو به توسعه است و من امیدوار هستم تا پایان سال بتوانیم حداقل 40درصد واحدهای زیرمجموعه بخش کشاورزی را که مشمول بسته های حمایتی می شوند را تحت پوشش قرار بدهیم.
 

کد مطلب 1379178

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