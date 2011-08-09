60 روحانی ماه رمضان در تایباد فعالیت تبلیغی می کنند

حجت الاسلام حسین کریمی در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارکرد: در راستای نشر و تبلیغ امور دینی 25 نفر از مبلغین و مبلغات اعزامی استانی و 35 روحانی مستقر در طرح هجرت به روستاها و مساجد فاقد روحانی شهرستانهای تایباد و باخرز اعزام شدند.

وی مهمترین فعالیتهای مبلغین در ماه رمضان را شامل ایراد سخنرانی، وعظ و خطابه، برپایی مجالس لیالی قدر، اقامه نمازهای جماعت یومیه، برپایی مجالس ادعیه، جلسات قرآن و پاسخگویی به سئوالات و شبهات مردم عنوان کرد.

وی گفت : در طول ماه رمضان از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی روحانیون اعزامی بازدید و سرکشی بعمل خواهد.